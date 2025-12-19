您我相伴共餐最暖心 新北表揚116績優單位

新北表揚一百一十六績優單位暖心共餐陪伴社區長輩。（記者蘇春瑛攝）

▲新北表揚一百一十六績優單位暖心共餐陪伴社區長輩。（記者蘇春瑛攝）

新北社會局今（十九）日舉辦今年績優老人共餐單位表揚，由新北市長侯友宜頒發感謝狀給一百一十六處績優單位並致贈獎勵金，感謝長期推動共餐與送餐服務，成為長輩在地安老的重要支柱。今年也特別感謝全市共一千○六十五處投入老人共餐運動單位，持續在社區陪伴長輩。

侯友宜指出，截至今年十一月底，新北市六十五歲以上人口已達八十萬三千七百六十八人，占全市一九‧八六％，高齡服務需求持續攀升。新北市府自一○二年起推動老人共餐運動，建構完整在地支持網絡，透過共餐、陪伴、送餐與健康促進，讓長輩在熟悉社區中獲得健康與尊嚴的生活支持。老人共餐據點已成長五倍，全市達一千○六十五處。他笑言，明年卸任後要與原發起人李麗圳顧問一處處參加，「呷三年」共餐。他也感謝二十九區長及議員石一佑、洪佳君在社區共餐時前往幫忙打菜鼓勵。

嘉威會計師事務所所長張威珍，侯友宜感謝其自一○八年起每年捐贈五十萬元支持「陪老大人呷百二用飽安康」專案。張威珍分享，母親雖坐輪椅，仍堅持由看護推著參加共餐，令他深受感動。社會局長李美珍感謝各單位提供「暖心、暖胃」服務，並結合「新五老運動」政策，讓長輩「老有所用、有所為、有所學、有所樂」到「老有所望」，未來持續結合敬老愛心卡，自明（一一五）年起擴大使用範圍與點數，鼓勵長輩走出家門多社交。