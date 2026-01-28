【您是偏I人的聲聞?｜還是偏E人的菩薩?】

圖文:覺風菩薩提供

各位菩薩家人吉祥：

就佛教的修行者來說，「聲聞」聖者通常較偏重個人修行的解脫，「菩薩」則有很強向外度眾的願心，就好像現在很流行的 MBTI 16型人格測驗中，內向的「I人」與外向的「E人」。寬謙法師說其實我們多數人修行，究竟是聲聞或是菩薩根性，其實是無有定法的，很難絕對的只喜歡躲起來安靜，或是不斷對外活動，如何理解做出最適當的調適？就要懂得觀察當中的「因緣」！

