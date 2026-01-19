您有一筆9830元刷卡金額！他急按「取消交易」傻了 反盜刷6萬

網友收到中國信託銀行郵件通知，稱若非本人交易，請按「取消交易」。圖／翻攝自Threads@willhung08

近期許多網友在社群發文指出，日前收到「中國信託商業銀行」郵件，顯示交易金額9830元，「若為本人發起交易，可忽略訊息，若不認識此交易，請立即取消」，不過按下「取消交易」鍵，收到簡訊通知後才驚覺上當，然而過去信用卡遭盜刷，需向客服申請取回爭議款，質疑「現在只要手機點一點就可以取消交易真方便？」提醒網友「別傻了」。

原PO在社群指出，日前信箱跳出中國信託9830元交易通知，因近期並未大筆消費，腦中浮出盜刷念頭，見信件下方「取消交易」鍵，照指示點擊後遭要求逐步輸入電話、卡號等資訊，事後收到簡訊通知「因為額度關係無法完成交易」，才驚覺受騙。

原PO感嘆，幸虧該張信用卡額度不是很高，才能將這筆消費擋下來，經聯繫銀行客服，才發現卡號資訊已被外洩，並停卡補發新的一張；貼文一出，一名網友分享，自己同樣依照指令按下「取消交易」，隨即接到中國信託分行來電，詢問「是否於國外網站刷卡一筆6萬多元？」經過確認，銀行方才緊急終止交易。

網友按下「取消交易」遭要求填入卡號及電話等資訊，才驚覺受騙。圖／翻攝自Threads@willhung08

許多網友也遇到相同情況，笑說幸虧「懶惰、卡片過期」，未加理會郵件訊息，才沒有受騙，紛紛表示「看下mail網址不像正常台灣網頁網址」、「本來很直覺的要點進去，後來想想點了一定要填很多資料，打給客服比較快」、「不好意思喔！這種窮人無法體會可以被盜刷那麼高金額」。

客服人員指出，「9830元交易」為本次詐騙案例，若在網路上遭要求輸入卡號等信用卡個資資訊，凡有疑慮務必請撥打165反詐騙諮詢專線檢舉或報案，或是撥打銀行客服求證，以免受騙。



