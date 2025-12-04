您沒看錯！國軍戰鬥加給釀薪資倒掛 馬文君：恐增「相對剝奪感」

國民黨立委馬文君4日在立法院質詢國防部長顧立雄時，批評國軍戰鬥加給制度「僵化」，造成軍中薪資階級顛倒，引發官兵相對剝奪感，打擊士氣與部隊團結。 圖：翻攝「臉書」立法委員 馬文君粉絲專頁

[Newtalk新聞] 國民黨立委馬文君今（4）日在立法院質詢國防部長顧立雄時，批評國軍戰鬥加給制度「僵化」，導致中校營長薪資可能低於少校連長，營士官長也少領連士官長近萬元。不僅造成軍中薪資階級顛倒，更可能引發官兵相對剝奪感，打擊士氣與部隊團結，影響整體戰力。顧立雄承諾將檢討加給方案；馬文君更強調將持續監督，避免問題惡化。

馬文君指出，國軍近期調整志願役與戰鬥部隊加給，原本意在提升軍人待遇，但方案設計失衡，讓資歷淺、軍階低的官兵加薪幅度反而較大，衍生諸多不公。根據陸軍加給條例，戰鬥加給僅限連排班官兵，營級主官雖部署前線、承擔更高風險與領導責任，卻因未列入而薪資倒掛。馬文君製作試算表，中校營長薪資7萬7010元，低於第一類（步、砲、裝）少校連長的7萬8830元，僅高於第二類（第一類型單位所轄營部連）少校連長的7萬4140元；營士官督導長也比第一類連士官督導長少近1萬1000元。她質疑：「責任更大、職位更高，領的錢卻更少，未來誰還想晉升？」

馬文君進一步警告，此薪資不公若未改善，將放大部隊內相對剝奪感，不僅挫傷國軍士氣，還可能破壞團結，削弱戰力。她認為，這是國防部不得不解決的重大問題。質詢中，顧立雄起初避重就輕，經馬文君追問後，由資源規劃司長藍靜婷承認問題存在，顧立雄也再三承諾將檢討加給制度。馬文君表示，將在委員會強力監督檢討進度與深度。

此外，馬文君批評立法院雖已三讀通過國軍加薪案，盼藉此展現對國軍支持，但行政院明年預算未編列相關經費，顯示賴清德政府與國防部缺乏捍衛台灣、支持國軍的決心。國防部今年4月起實施的戰鬥部隊加給調整，第一類加7千元、第二類加4千元，但馬文君認為結構仍需優化，包括將無人機、火力部隊納入第一類，飛行部隊機務、防空戒護等支援單位納入第二類，以提升留營誘因。

國防部長顧立雄12月1日曾表示，現代作戰類型已逐漸朝聯合作戰型態發展，在此概念下，確實必須全面性檢討戰鬥部隊定義。根據「軍人待遇條例」規範，「本俸」屬於軍公教一體待遇，各階級俸給、俸點與軍公教連動，而且有衡平性規範，因此「加給」才會出現軍人條例中，依照危險性、技術性、高專業性、高繁重性等職務提高待遇、留住人才。若每名官兵薪資相同，就會有「既然薪水一樣，為什麼要挑危險工作做」的問題，因此國軍設計薪資待遇時，需要整體考量。

