即時中心／顏一軒報導

2026高雄冬日遊樂園即將登場！高雄市長陳其邁今（30）日頭戴活動主角日本知名IP「超人力霸王」頭套，偕臺灣港務公司總經理王錦榮、多位民意代表等貴賓共同進行啟動儀式，宣布這項歡樂洋溢的城市嘉年華活動將自2月7日起於愛河灣及高雄港16至18號碼頭正式登場。陳其邁親自開箱、搶先體驗多項新遊樂設施，開心地跟小朋友、高雄熊互動玩一波，現場也一一發送貼紙及氣球給小朋友，共同度過一個快樂的午後時光。





廣告 廣告

陳其邁表示，今年「高雄冬日遊樂園」有22項的遊戲設施，其中有 9 項是首次亮相的全新設施，包括恐龍主題旋轉木馬、夢幻飛天車以及星際探險等機械設施與主題氣墊，其中也包括4座非常適合2至4歲幼兒的遊樂設施，歡迎親子一起來同樂。

快新聞／您的陳三歲又上線了！戴超人力霸王頭套 親自開箱高雄冬日遊樂園

陳其邁一一發送貼紙及氣球，與小朋友歡度午後時光。（圖／高市府提供）

他也透露，「高雄冬日遊樂園」是專門為大、小朋友打造的天地，所有豐富多元的遊樂設施全部開放、免費遊玩；另一方面，遊樂園裡還有美食市集及趣味親子互動展演，希望大家在這裡都會有一個非常愉快的假期。

快新聞／您的陳三歲又上線了！戴超人力霸王頭套 親自開箱高雄冬日遊樂園

陳其邁致詞。（圖／高市府提供）

高雄市政府觀光局說明，「2026高雄冬日遊樂園」將自2月7日至3月1日於港邊16至18號碼頭登場，今年適逢「超人力霸王」60週年，特別邀請「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型戶外水上氣膜展出，象徵守護城市的核心精神，向市民與遊客傳遞正向能量。兩座氣膜裝置將分別設置於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角。觀光局也進一步透露，今年活動更特別舉辦「超人力霸王見面會」，邀請喜愛超人力霸王的大小朋友把握機會，近距離感受超人魅力。

快新聞／您的陳三歲又上線了！戴超人力霸王頭套 親自開箱高雄冬日遊樂園

陳其邁與偕臺灣港務公司、多位民意代表等貴賓共同進行啟動儀式，宣布2026高雄冬日遊樂園活動將自2月7日起正式登場。（圖／高市府提供）

同時，燈會期間每週皆安排精彩活動，包括親子互動舞台、寫生與著色畫比賽、「OH！霸賞」消費抽獎，以及「變身吧！運動超人」等活動，內容橫跨親子互動、文化體驗、創新科技與運動休閒；而高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日皆有燈光秀展演，為市民與遊客帶來豐富多元的藝文饗宴，歡迎全國民眾大小朋友冬日出遊首選高雄，來高雄開心過好年！

快新聞／您的陳三歲又上線了！戴超人力霸王頭套 親自開箱高雄冬日遊樂園

陳其邁與偕臺灣港務公司、多位民意代表等貴賓共同進行啟動儀式，宣布2026高雄冬日遊樂園活動將自2月7日起正式登場。（圖／高市府提供）

快新聞／您的陳三歲又上線了！戴超人力霸王頭套 親自開箱高雄冬日遊樂園

陳其邁一一發送貼紙及氣球，與小朋友歡度午後時光。（圖／高市府提供）





原文出處：快新聞／您的陳三歲又上線了！戴超人力霸王頭套 親開箱高雄冬日遊樂園

更多民視新聞報導

童年英雄真的來了！超人力霸王將空降愛河灣 陳其邁賣關子：週週都有驚喜

高雄輕軌年運量破1330萬人次 陳其邁肯定史哲副市長任內貢獻

歷史觀測站／抗中王牌出擊！「海鯤號」首度潛航測試 國造潛艦正式下潛

