您的餐點「行糾」中！ 外送員爆氣撞飛小黃運將畫面曝

警方獲報到場邱男仍情緒激動，被依傷害現行犯逮補。翻攝畫面

新北市永和昨（11日）23時許驚傳機車暴衝攻擊事件，一名外送員疑似因行車糾紛情緒失控，竟在中正路上直接騎車從後方衝撞正在理論的計程車司機，原本應該是外送餐點，瞬間變成把運將送進醫院，現場畫面相當火爆。

有民眾的行車影像拍下驚險一幕，只見外送員機車突然在車道中硬生生逆向迴轉，接著猛催油門，直直衝向一旁的計程車與司機。

警方指出，事件發生於12月11日23時38分，地點位於永和區中正路。當時52歲的計程車司機張男與43歲外送員邱男因行車糾紛發生口角，張男下車理論，未料邱男竟憤而騎車從背後衝撞，造成張男頭部、背部與雙側手肘擦挫傷。

更誇張的是，運將遭撞倒地後，這名外送員還二次衝撞，甚至就連一旁在場熱心民眾要上前阻止他時，也被邱男撞倒，所幸並無明顯外傷。

秀朗派出所獲報到場，當場依傷害罪現行犯將邱男逮捕，並依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方提醒，行車糾紛應冷靜處理，切勿因一時衝動釀成刑責，否則不只餐點送不了，連人都得進警局。



