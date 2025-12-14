您的一票一鍵生成愛 捐助3580萬愛的力量

氣溫遽降，金融業發起愛心活動，讓弱勢及偏鄉民眾感受到社會的溫暖。由台新銀行公益慈善基金會主導的「您的一票，決定愛的力量」票選活動，於上週六(12/13)舉行捐贈儀式，本屆共有141家團體及個人獲頒公益基金，總計捐助金額高達3,580萬元。

第16屆「您的一票，決定愛的力量」由台新公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心聯合舉辦，並於12月13日進行捐贈典禮。雲林新光社區發展協會率新光布馬舞開場，而基隆市社會處處長楊玉欣及台東縣社會處處長陳淑蘭也到場表達支持。

廣告 廣告

今(2025)年「您的一票，決定愛的力量」票選活動，分為5大領域，6大族群。台新新光金控啟動強大動員力，號召全台志工與社福團體走上街頭，並聯手新光三越百貨展開快閃促票，吸引近28萬人參與，總共獲得53萬3,660張票數，充分展現社會大眾「愛的力量」。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘表示，今年活動是台新與新光金控合併後首次公益盛會，在加入新光的能量後，創造出更大價值。本屆提高「社會福利」領域捐助金額至1,920萬元，總捐助金額來到3,580萬元，獲獎率超過5成。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍指出，愛的力量平台極致發揮影響，讓人人都能參與，並感受到幸福。台北市艋舺龍山寺今年提高捐贈金額，董事長黃書瑋鼓勵社福團體勇於自我行銷，落實活動核心理念。首次加入社福領域的老人福祉協會，理事長韓春菊分享獲獎提案多運用自然輔助療法，愉快且有尊嚴地重建長輩生活。

中華電信基金會經理張嘉芳發現，今年獲選提案囊括兒童、青少年到長輩銀髮族的數位培力，內容豐富多元。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲提到，未來將持續與「您的一票活動」深化社會企業的影響力。公益傳播基金會執行長唐平榮認為，公益傳播領域讓年輕人用不說教的方式鼓勵青年創作，還同時為公益發聲。

獲公益傳播短片獎的余尚諮，呼籲社會正視家庭內部的世代關懷。社福社企獎的澄悅新媒體創辦人林芳語身為重度視障，仍帶領團隊走上街頭促票，鼓舞身心障礙者分享自身經歷。數位學習獎基隆紳士協會理事長陳家安將善用數位科技，推動長者與社會接軌。獲復能自立獎的新竹杜華神父基金會執行長楊銀美則保持初心，運用專業、創新與溫度服務長者。

連續4年與台新公益慈善基金會合作的文化大學廣告系，為活動注入年輕活力，產學小組「SparkAll」以Z世代社群的互動特性為基礎，運用「有感、有趣、有行動」方式，將「一鍵生成愛」的概念，轉化為「鍵盤超人」的行動意象，同時運用AI設計互動體驗，邀民眾投票支持社福團體。

原文出處

延伸閱讀