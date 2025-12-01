您累了嗎？北市警車追撞違停公車「車頭嚴重變形」 員警疑恍神釀禍

疑似因為駕駛員警精神不濟，竟直接追撞一輛違規停在路邊紅線上的新店客運公車車尾。（翻攝畫面）

新北市新店區北宜路與中生路口在今（1日）上午11點多驚傳一起交通事故，1輛隸屬於台北市警察局保安警察大隊的警用巡邏車，在執行勤務返回駐地途中，疑似因為駕駛員警精神不濟，竟直接追撞一輛違規停在路邊紅線上的新店客運公車車尾，所幸當時車上並無乘客，警車內2名警員也未受傷。

據警方調查，肇事的34歲鄭姓男警員當時正駕駛巡邏車，載著同事沿著北宜路往新店方向行駛，準備返回北市駐地。然而，當行經北宜路二段與中生路口時，鄭員疑因一時「恍神」，沒有注意到前方路況，猛力追撞暫停在紅線上的客運公車。巨大的撞擊力道讓警車的車頭嚴重變形凹陷。

疑似因為駕駛員警精神不濟，竟直接追撞一輛違規停在路邊紅線上的新店客運公車車尾。（翻攝畫面）

而公車駕駛陳姓司機則向警方解釋，當時車內是空車狀態，他僅是因為「一時內急」需要找廁所，才會將公車暫時違規停靠在紅線區。由於事發時司機人不在車上，公車內亦無其他乘客，這起事故並未造成任何人員傷亡。

新店分局在獲報後立即派員趕抵現場進行處理。經檢測，鄭姓警員與公車司機的酒測值皆為零，排除了酒駕可能性。警方表示，針對這起事故，肇事員警將必須負起責任，賠償公車的車輛損毀費用；而公車司機違規將車輛停放在紅線區的部分，新店警方也將依違反《道路交通管理處罰條例》規定開單告發。至於確切的肇事原因和責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。台北市保大也表示，將以本案例加強同仁的行車安全教育。

