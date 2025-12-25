悲傷聖誕！婦見警公園辦案 死者竟是失智老公、離家僅200公尺

新加坡一名罹患失智症、巴金森氏症男子，失蹤3天後被發現倒臥住家附近公園中；圖為示意照，非新聞當事人。Pixabay



新加坡媒體今天報導，一名婦人日前在公園看到大批警員圍著一處調查，上前詢問發現失聯3天的失智老公倒臥現場，已被宣告死亡，家屬認屍時嚎啕大哭，死者3天前離家後不知所蹤，家屬拚命尋找無果，最後倒臥處離家不過200到300公尺，這個聖誕節對這一家人來說非常難熬。

《聯合早報》報導，74歲男子陳德照家住武吉班讓（Bukit Panjang），家人本週日（12/21）報警，指患有失智症、巴金森氏症的他離家後不知所蹤，警方隔天發布了協尋通告。

新加坡警方週一（12/22）發布陳德照的協尋通告。翻攝新加坡警察部隊（SPF）官網

本週二（12/23）約上午11時許，陳德照的妻子在住處附近的盤沙公園（Pang Sua Park），發現數名警員圍著一處調查，她上前詢問得知有人死亡，她將自己的身分證交予警方，警方確認死者為她的丈夫陳德照。

死者家屬約下午2時許到現場認屍，一名婦女傷心地嚎啕大哭，死者兒子受訪表示母親通常睡前鎖門後會把鑰匙收好，但父親失蹤那晚她忘了收鑰匙，醒來後發現父親不見，母親等了幾小時仍不見人，於是報警。

死者兒子說家人都認為父親沒走遠，這兩天在附近包括公園搜尋好幾次，始終不見他的蹤跡，直到母親週二（12/23）見警方辦案後才知父親已死亡。

死者的死因仍待調查，但警方已排除他殺可能。死者倒臥處距離他的住家僅200到300公尺。

