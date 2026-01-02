悲傷過度釀腦傷？婦參加喪禮「海馬迴中風失憶」2小時全忘光

一名60多歲婦人參加至親長輩喪禮，期間不斷重複詢問同樣問題，家屬原以為是悲傷過度。但喪禮結束後，婦人對當時情況完全沒有印象，就醫檢查發現大腦海馬迴有中風跡象，所幸只影響喪禮期間2小時的短暫記憶。

一名60多歲婦人參加至親長輩喪禮，期間不斷重複詢問同樣問題，家屬原以為是悲傷過度。（示意圖／Pixabay）

員榮醫院神經內科陳彥秀醫師表示，患者就醫時外觀一切正常，沒有中風常見的偏癱、口齒不清或肢體不便等情況。家屬表示，患者與長輩感情非常好，喪禮進行的兩個小時期間，患者不斷問「我為什麼在這裡」、「你要去哪裡?」、「你要做什麼?」，怪異舉動令家人不安。喪禮結束後回到家，家人提起喪禮期間發生的事情，患者完全沒有印象，精神狀況仍不佳，於是就醫檢查。

陳彥秀解釋，這種情況有幾個可能原因，第一個是中風，第二個是癲癇，先安排核磁共振檢查做腦部影像，看是否有異常，再安排腦波檢查，確認是否有癲癇情況。患者接受腦波檢查結果正常，但核磁共振發現右側海馬迴出現異常影像。海馬迴與記憶功能密切相關，證實「短暫性全面失憶」狀況是因情緒過於激動、中風所造成。

患者因參加至親喪禮太傷心，突發中風（圖中紅圈亮點處），從MRI可看出右側海馬迴有亮亮的影像。（圖／員榮醫院）

陳彥秀指出，「短暫性全面失憶」最常見的原因，有情緒起伏過大、身體狀況異常，或突然發生某些狀況所引起。這個疾病非常特別的地方在於，病人會不斷重複問問題，記不起來剛剛發生的事情，對人、事、時、地、物都很清楚，只是沒有辦法記住當下事件，因此才會一直重複詢問。通常在幾個小時後，患者就會恢復，但患者完全忘記自己曾經反覆詢問那些問題，那一段記憶完全消失。

除當時記憶無法想起外，並沒有影響到四肢活動，其他方面也都正常，外觀看不出來她曾經中風過。陳彥秀表示，如果患者當天沒有就醫，可能根本不會知道自己曾經發生過中風，後續給予抗血小板藥物，防止再度中風。

員榮醫療體系員榮醫院神經內科醫師陳彥秀 。（圖／員榮醫院）

根據健保及相關統計資料顯示，腦中風長年位居國人十大死因之前列，全台目前約有超過數十萬名曾罹患腦中風的患者，每年新增腦中風病例約三至五萬人，並造成上萬人死亡。即使同樣是腦中風，患者的預後卻大不相同，有人經治療與復健後順利重返職場、恢復自理能力，但也有人因中風後遺症，出現肢體癱瘓、行動受限，甚至長期臥床，生活品質大受影響。

陳彥秀指出，預後差異關鍵與三大因素有關，包括出血型或缺血型中風、腦部受損範圍與位置，以及發病後送醫的時間。其中，前兩項多屬難以人為控制的因素，唯有「就醫時間」是病人與家屬可以掌握的關鍵。

陳彥秀強調，若能在發病後第一時間送醫，把握黃金治療時機，接受血栓溶解劑或血管取栓手術等急性治療，可望大幅降低肢體癱瘓與失能風險，對於後續復原與生活品質具有決定性影響。

