悲劇不斷重演！31年來64人殉職 網怒：與其買軍購怎不幫消防員增加設備？

基隆市一名消防小隊長詹能傑因火災救人殉職，根據消防署統計，近10年已有31人因公殉職，若從1995年開始計算，全台已有64位消防員殉職。只是悲劇一再重演，尤其政府日前提出1.25兆的國防特別預算，不少網友就怒轟，「與其花大錢軍購買武器，為何就不能幫消防弟兄增加設備？」

基隆市消防局發黑白照致哀詹能傑。（圖／基隆市消防局臉書）

21日深夜，基隆市的「台北生活家」大型社區發生嚴重火警，釀成2死4傷，當時基隆市消防局仁愛分隊的小隊長詹能傑，共3次衝入救人。沒想到就在第3次衝入救人時出了事，凌晨1點詹能傑終於找到余姓阿嬤的22歲孫女，見對方被雜物夾住無法拉出，且出現呼吸困難現象，當下緊急拔下自己的面罩給對方戴上，但旋即被濃煙嗆昏失聯。兩人被救出時緊急送醫，無奈仍不幸身亡。

廣告 廣告

基隆市消防局對此慘劇上下哀慟，凌晨在官方臉書發出詹能傑的黑白照致哀表示：「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！」貼文下方隨即湧入詹能傑的親朋好友跟同僚哀悼，大家對這個噩耗相當震驚悲傷。

消防署表示，目前基隆市政府正在調查火災原因，並依據消防法及災害事故調查會設置辦法規定啟動災害事故調查會，消防署也同時啟動災害事故調查會，將全力協助並釐清事件發生經過及撫卹。

消防權益促進會曾在去年7月陳情。（資料照／中天新聞）

根據統計，消防署自1995年成立至今已經31年，期間因公殉職的消防救護員共計36案、64人；尤其近10年就達到15案、31人。相關案件類型包括火災、氣爆、溺水、車禍和颱風災害等。

每當有消防員不幸因公殉職時，社會才開始關注消防員的工作環境與裝備問題，尤其消防弟兄希望，政府能夠正視他門的訴求，不要只是敷衍帶過。

去年7月9日，消防權益促進會曾到行政院進行陳情，不少消防員情緒激動，甚至怒吼，「為什麼每次社會案件都要死人，才有辦法獲得重視和改革？這個社會為什麼是這樣的？」

消防員質疑，政府的政策一再的錯誤，政府的政策都是他們自己決定，從來沒問過消防員，「消防員要的不是被公祭，不是要被當英雄，只要安全的平安回家而已」，究竟要怎樣做，你們才願意改革？

消防權益促進會曾在去年7月陳情。（資料照／中天新聞）

詹能傑殉職的消息一出，不少網友紛紛在網路上留言表達看法，「每次發生事情只會對不起，對不起人會回來嗎？終究事情還是沒有解決方案？」、「不懂為什麼不讓消防組工會呢？」、「今日公祭、明日忘記、始終研議」、「這就是民進黨這個爛黨執政下的台灣，充滿了悲劇」、「現在民進黨政府要花1.25兆軍購買國防武器，那為何不能好好地幫消防弟兄們增加和改進設備呢？」

延伸閱讀

消防員詹能傑殉職！家屬撐傘雨中招魂 弟弟捧牌位神色哀慟

勇消詹能傑殉職「弟弟急趕來」！分隊長泣：他女兒還那麼小

影/光復獲救女童「小沂」送注音卡片 童語：長大要當消防員