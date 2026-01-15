悲劇了？肯德基停賣「1蛋塔」 官方發聲「將走入歷史」網一片崩潰

肯德基宣布停售原味蛋塔。翻攝官方臉書



被蛋塔耽誤的炸雞店出大事？肯德基今天（1／15）在臉書發文表示，「肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史」。許多網友表示無法接受，甚至有網友也說最近去肯德基已經買不到「用白盒裝蛋塔」，肯德基官方宣布僅短短數小時，就湧入近5000則留言，不少消費者認為「無法接受」。

近日社群平台出現大量肯德基「白盒蛋撻」的照片。不少民眾抱怨，買到的蛋撻包裝變成全白紙盒，紛紛表示「在脆上看到肯德基員工爆料說蛋塔可能要消失？？」、「蛋撻賣那麼好怎麼可能會登出，是不是在玩文字遊戲」、「是不是要換個名字+漲價」、「昨天APP就已經找不到蛋塔，加上這個截圖，看來是真的」、「無法接受沒有蛋塔的肯德基」。

不少網友質疑又是另外一種宣傳，針對網友質疑，肯德基官方臉書也回應，「我們只說真話，想吃趁早，小編說完要被抓走了」、「蛋撻是經典我們懂，但肯德基的炸雞、薯條、漢堡也有自己的魅力等你品嚐」。

肯德基官方貼文寫下：感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史。現有原味蛋撻將於全台門市售完截止。相關細節將於2026年1月16日上午11:00線上說明會中公布。

