悲劇重演！三重2行人遭毒駕撞斷腿 與員警被喪屍撞死殉職「同路口」

李姓男子吸毒後高速衝撞2路人，導致1人骨折、1人全身擦挫傷，李男則被當場逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區17日凌晨發生嚴重車禍，58歲李姓男子施打毒品還開車上路，在正義北路與龍門路口高速衝撞46歲林姓男子與29歲菲籍男子，林男右腳骨折，另名被害人則是全身擦挫傷，警方獲報後立刻前往將李男逮捕，經唾液試劑採檢後確認其呈毒品陽性反應，全案依法送辦。

根據監視器畫面，林男與另名男子剛好行經龍門路與正義北路口，李男則駕駛車輛沿龍門路往正義北路方向行駛，在沒煞車下高速衝撞2人，2人遇強烈撞擊，林男右腳骨折，另名男子則是全身多處擦挫傷，場面怵目驚心。

警消獲報後連忙趕抵現場，並將2人送醫救治，而2患者意識清醒，經急救後已無生命危險，警方則立刻逮補李男，並於騎樓發現其丟棄於地上之已使用過之針筒，故依程序對其進行唾液試劑檢驗。

經採檢，警方發現李男唾液試劑採檢呈毒品陽性反應，已使用過之針筒經甲基安非他命/嗎啡快篩試劑檢測呈現陽性反應，初步確認其為毒駕，而同路口一年前也曾發生員警被吸食依託咪酯的黃國維撞上殉職悲劇，李男訊後則依公共危險、毒品危害防治條例移送新北地檢偵辦，相關案情仍須釐清。

