悲劇重演！台中4年前惡火「雜物山阻逃生」狠奪6命

基隆市仁愛區發生重大火警，消防小隊長詹能傑不幸殉職，因屋內囤滿雜物、衣服，導致救援難度增加釀悲劇。類似情形也曾發生過，2022年台中市興中街集合式住宅發生火警，屋主在1樓、樓梯間堆放雜物，造成住戶來不及逃出，釀6死6傷。

火場內的「奪命雜物山」驚悚曝光。（圖／翻攝畫面）

從曝光的火場畫面可見，屋內雜物、衣物堆積如山，幾乎快頂到天花板，當時詹能傑進入火場時發現此情況，出來後提醒其他同仁要注意「四處都是衣服，碰到就會山崩」。沒想到當他最後一次進去救援，看到被大量雜物壓住的22歲余女，當下完全無法將她拉出，立即決定把氧氣面罩給她戴上，詹不幸因此殉職。

事實上，類似案例並非第一次發生，台中市2022年興中街集合式住宅大火，同樣因屋主在1樓及樓梯間堆放雜物，阻礙住戶逃生路線，造成6死6傷慘劇。該案屋主最終被依公共危險、過失傷害、過失殺人等罪名，合併判處7年徒刑。

詹能傑跟同仁提醒火場 「裡面都是衣服，要小心一點，碰到就會山崩」。（圖／中天新聞）

內政部消防署也曾呼籲，公共空間及居家環境應避免堆放雜物，騎樓、逃生出口處不可停放機車、自行車。住家內應裝設住宅用火災警報器，準備家用滅火器備用，裝修時選用耐燃建材，才能避免火勢蔓延或阻礙逃生。

