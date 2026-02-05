悲劇！27歲孕婦騎車自撞重創亡 下月臨盆「1屍2命」家屬悲求真相
新北市新莊區昨（4）日晚間發生一起奪命車禍。一名王姓女子（27歲）騎乘機車行經環漢路二段時，疑因不明原因自撞路緣石與燈桿，強大撞擊力導致王女面部重創、多顆牙齒斷裂及左手骨折，機車更噴飛滑行約20公尺。警消獲報將其送醫搶救，無奈王女仍因傷勢過重宣告不治，經檢測已排除酒駕。據家屬表示，王女下個月即將臨盆，這次意外導致「1屍2命」，家屬在網路上急尋行車記錄器釐清事發經過，悲求真相。警方表示，根據調閱周遭相關影像，初步判斷王女為騎車自摔事故，並無外力介入。
據了解，這起事故發生於昨天晚間6時許。王女當時正騎乘機車準備返家，沿著新莊區環漢路二段往三重方向行駛。不料行經事發路段時，車輛因不明原因偏離，先是撞擊道路與人行道之間的邊界緣石，隨後連人帶車騰空飛起，猛烈撞上路旁的燈桿，王女當場受到重創沒了生命徵象，遺憾的是，當晚王女經醫院宣告急救無效身亡。
而據王女家屬表示，王女下月即將臨盆的孕婦，事故意外導致「1屍2命」。家屬悲傷無法接受，在網路發文，希望當時經過的駕駛能提供行車記錄器畫面，盼釐清事故原因。
據現場目擊者描述及跡證顯示，王女在撞擊後面部朝下重摔著地，造成臉部血肉模糊、多顆牙齒斷裂，左手臂亦嚴重骨折；機車則因巨大的慣性力道，在撞擊後向前滑行了約20公尺才停下，現場零件碎片散落一地，景象駭人。路過民眾見狀受到驚嚇，立即撥打電話報案求助，轄區警方與救護人員獲報後火速趕抵現場，經初步檢視，王女已當場失去呼吸心跳。救護人員立即實施急救措施，並將其送往衛福部臺北醫院進行緊急搶救。儘管醫療團隊歷經近2小時的努力，王女仍因傷勢過重回天乏術，於晚間7時50分宣告不治。
警方調查釐清，王女體內酒精反應為0，初步排除酒後駕車，經警方調閱周遭相關監視器，初步判定王女為自摔後重創不治，暫無其他車輛影響或道路因素導致事故發生。警方也呼籲，民眾騎乘車輛應隨時注意身體狀況，若感到疲勞或不適，先休息再上路，避免憾事發生。
記者莊淇鈞／新北報導
