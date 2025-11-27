悲劇！壯濱路清晨單車遭砂石車碾壓 79歲老翁命喪車底

79歲老翁單車遭砂石車碾壓慘死，現場血跡斑斑令人心碎。（圖 ／翻攝畫面）

宜蘭壯圍鄉壯濱路27日清晨發生一起令人痛心的致命交通事故，1名79歲莊姓老翁騎乘單車時疑似偏向一般車道，不幸遭後方行駛的砂石車撞擊，連人帶車被拖入車底，送醫後仍宣告不治，現場血跡斑斑，單車也嚴重變形，事故引起當地居民震驚與關注。

據警方調查，事故發生於清晨7點多，地點位於壯濱路6段與276巷交叉口，29歲胡姓砂石車駕駛當時沿壯濱路由南往北行駛，疑因車輛高視角盲點未注意到前方同向行駛的莊姓老翁，導致先撞倒老翁及單車右側，隨後人車被拖至左前車輪下，造成致命傷害。事故發生時正值上班尖峰時段，多名目擊民眾目睹慘劇，立即報案求助。

警方到場後，發現老翁已無生命徵象，送醫急救仍回天乏術。初步酒測結果顯示砂石車駕駛無飲酒情形。警方表示，目前事故詳細原因仍待進一步調查，包括道路環境、車輛盲點以及駕駛與老翁當時行進路線等因素，警方呼籲，民眾在道路行駛時應遵守交通規則，並留意盲區，避免類似悲劇重演。

