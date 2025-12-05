悲劇！女兒猝逝「馬國失明母伴屍多日」爬行2天到路邊求救

國際中心／游舒婷報導

馬來西亞近日發生一起悲劇，一名失明的母親平時跟女兒相依為命，未料女兒不幸猝逝，失明的母親伴屍數天後，選擇出門到路邊求救，但因為她看不到，只能靠著爬行，爬了2天才到馬路邊向外界求救。

馬來西亞發生一起社會悲劇。（示意圖／翻攝自Pixabay）

根據《星洲網》報導，馬來西亞古晉一名30多歲的女子和失明的媽媽相依為命，倆人住在偏遠的小屋中，平時靠政府的補助和發送的救濟品維生。

不幸的是，30多歲的女子不慎在屋內猝死，失明的媽媽伴屍數日後，選擇出門向外界求助，但因為眼睛不方便，只能靠爬行，今（5）日在馬路邊被發現時，她已經爬行了約2天，這起事件才因此曝光。

廣告 廣告

該名媽媽告訴警方，女兒已經死亡多日、屍體發臭，她沒辦法只能出門求助，警方帶著媽媽重回她和女兒生活的小屋，發現在屋內猝逝的女兒後將屍體送往醫院停屍間，這起社會悲劇也引起當地關注。

更多三立新聞網報導

嚇到做DNA鑑定！中國夫妻生出「混血女嬰」背後真相曝光

房子免費給女兒住！老伴過世被趕出家門 新北老翁心寒提告

農場驚見活春宮！台灣特有種「非禮」母雞 獵奇畫面曝網看傻

韓國入境卡把台灣列為中國！韓網怒斥「外交災難」：丟國家的臉

