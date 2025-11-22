悲劇！日本「大象王國」馴象師遭母象活活踩死 頭部嚴重骨折送醫不治

國際中心／程正邦報導

日本市原大象王國一名泰籍訓象師遭母象踩死，園方緊急休園。（圖／翻攝市原ぞうの国官網）

清晨傳出象鳴巨響 30歲泰籍飼育員倒臥象舍血泊

日本知名動物園、位於千葉縣市原市的「市原大象王國」（市原ぞうの国），昨（21）日早晨發生了一起令人震驚的致命工安意外。一名年輕的泰國籍男性飼育員在象舍內進行日常清掃工作時，遭到園內的亞洲象（African elephant）踩踏，送醫搶救後仍不幸身亡。

根據《朝日新聞》等多家日媒報導，事故發生在21日上午8時30分左右。當時，市原大象王國緊急撥打119報案，指稱「一名男性飼養員被大象踩踏，頭部嚴重受創，失去意識」。據園方與警方初步調查，事發時，其他工作人員聽見象舍內傳出異常的象鳴聲後，立刻趕往現場查看。

臉部嚴重骨折 園方證實為資深泰籍馴象師

趕到現場的工作人員發現，倒臥在象舍中的是年僅30歲的泰國籍飼育員薩朗甘·塔旺（Sarangam Tawan）。他的傷勢極為嚴重，不僅額頭流血，臉部更是嚴重骨折。薩朗甘雖然被迅速送往醫院進行搶救，但仍於當天下午宣告不治身亡

園方指出，薩朗甘·塔旺在事發時是獨自一人在象舍內執行日常清掃工作。由於薩朗甘擁有泰國籍，通常推斷他可能是具有豐富經驗的專業馴象師或飼育人員，專門負責照料亞洲象群。至於釀禍的象隻，外界推測應為園內飼養的亞洲象。警方目前已介入調查，正針對象隻當時的行為、象舍的作業動線，以及薩朗甘獨自作業的狀況等進行仔細釐清，以確定事故發生的確切原因。

園方21日發表聲明，對逝去的飼育員「致上最深切的哀悼」，並向家屬表達誠摯慰問。（圖／翻攝市原ぞうの国官網）

大象王國緊急休園 承諾全面檢討強化安全

「市原大象王國」是日本國內少數以大象表演和親密互動為特色的知名動物園，飼養著數頭亞洲象，此次意外對園方聲譽造成重大衝擊。

園方於21日發表正式聲明，對逝去的飼育員「致上最深切的哀悼」，並向家屬表達誠摯慰問。聲明中強調，園方將「全面檢討並改善作業流程，徹底強化安全」，以避免類似悲劇再度發生。受此重大意外影響，園區宣布22日（週六）將臨時休園一日，而23日以後是否開放營運，仍需進一步確認後向大眾公告。園方補充旗下姊妹園區「サユリワールド」（莎由里動物世界）將維持正常營運。

