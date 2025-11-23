悲劇！男子滿心期待應援TWICE 一句話「卻被司機直送伍佰」 律師揭爆笑經過
高雄22日演唱會能量爆棚，一晚四場開唱，韓國女團TWICE登上世運主場館，另歌手伍佰在高雄巨蛋，熱鬧非凡。有趣的是，律師張正勳親眼見證一起「悲劇」，一名TWICE粉絲急沖沖向計程車司機說「帶我去演唱會會場！快！」未明說的後果就是被載錯地方，「這世界上，最可怕的不是迷路，是司機大哥只認識伍佰」。
昨晚TWICE、伍佰開唱，孫淑媚在高雄流行音樂中心舉辦出道30周年演唱會，國立台灣交響樂團慶祝80周年，邀請曹雅雯、黃妃、荒山亮等實力派歌手同一時段在衛武營獻唱，據市府預估，吸引超過10萬各式歌迷到訪高雄。
張政勳22日深夜就在臉書上分享，他帶著老婆與孩子參加TWICE演唱會，無意間聽到一段爆笑烏龍意外，堪稱「超級真人實境秀」，主角一名從外縣市趕到高雄的男子，他急沖沖搭上計程車，對司機說「帶我去演唱會會場！快！今天很重要！」，而司機也很給力，油門一催10分鐘就抵達「演唱會」現場。
只是那名趕路男子一下車就愣住了，不解為何現場不是熟悉的粉紅色、薄荷綠等糖果色調，反而是整片紅，看到場館名稱才恍然大悟，「……等一下……我買的主題不是『This is For』嗎？這……怎麼像？靠杯，這是伍佰啦！！」原來這名男子是TWICE的粉絲，原本準備大力應援，卻沒想到沒有說清楚要去世運主場館的他，被司機載去巨蛋聽伍佰〈妳是我的花朵〉。
張正勳笑說，那一刻，那名男子翻白眼都帶節奏感了，「而我站在後面看著他，那個瞬間我懂了，這世界上，最可怕的不是迷路，是司機大哥只認識伍佰」。
