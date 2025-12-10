即時中心／林韋慈、謝宛錚報導

桃園市龜山區昨（9）日上午發生一起交通意外，一輛砂石車在倒車卸貨時，未注意路口協助交通疏導的林姓義交，過彎時將其撞倒，右前輪輾過。砂石車駕駛顏姓男子察覺肇事後立即報警處理，但林姓義交當場OHCA，送醫搶救後仍宣告不治。

龜山警方表示，事發於昨（9）日上午10時50分許，30歲顏姓男子駕駛砂石車至龜山區興達路建築工地準備載貨。抵達興達路與興富路口倒車時，不慎撞上在路口執行交通疏導的67歲林姓義交，當時林姓義交被對砂石車，後發現有危險時，舉起雙手，然而顏姓駕駛因在視線盲區而未注意到，林男慘遭砂石車右前輪輾過，顏男隨即下車察看並報警。



警方與消防人員趕抵現場後，立即將林姓義交送往醫院急救，但仍宣告傷重不治。經酒測，顏男血液酒精濃度為零。警方已將全案依過失傷害致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並報請檢察官與法醫進行相驗，以釐清真正死因。



警方提醒，大型車輛在轉彎或倒車時存在視覺死角，呼籲附近人車保持安全距離，以避免憾事發生。據了解，不幸罹難的林姓義交自2024年8月26日上任，服務年資約1年3個月。依桃園市義勇人員福利互助要點，其本人死亡給付新台幣4萬元；此外，桃園市政府警察局亦為每位義交投保意外險，理賠金額依保險公司核定，範圍自50萬元至250萬元不等。

廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：快新聞／悲劇！砂石車倒車未注意 桃園67歲義交慘遭輾斃

更多民視新聞報導

酒友翻臉！新店男借錢遭拒惱羞 當眾上演「格鬥互毆」全武行

酒駕男撞死「高醫大高材生」判10年 主播爸痛心：令人失望

最新／涉受黑幫宴飲洩密！新北刑大代理副隊長羈押禁見

