悲報！秘境沙灘被大量網紅殘害變垃圾島 地主決定封閉

西班牙馬略卡島（Mallorca）上有一秘境狹灣沙灘「Caló des Moro」，原本是一處幽靜美景地，但自2024年被許多網紅炒熱後，這裡變成垃圾島。由於清理困難，現在德國籍地主歐姆家族（Maren and Hans-Peter Oehm）決定封閉，已在向當地政府申請合法圍籬。

據英國《每日郵報》報導，馬略卡島原本就是度假勝地，當地政府為了把觀光客平均分散到其他較為冷門的地區，因此從2024年開始，鼓勵世界各地的網紅們來馬略卡島，拍攝當地較為冷門的景點，Caló des Moro就是其中一個。就在網紅們的大力宣傳下，Caló des Moro果然開始吸引觀光客前來，但問題也來了，大批的觀光客開始湧入Caló des Moro，造成人口負擔。

當地市長龐斯（Maria Pons）證實，平均每天有4千多名遊客、1200輛車湧入Caló des Moro。遊客變多了，垃圾也變多，導致Caló des Moro從幽靜沙灘變成垃圾島，髒亂不堪。

不過很多人不知道，其實這裡是私有地，持有者是歐姆家族，原本歐姆家族配合地方觀光開放，但現在形成失控局面。報導指出，歐姆家族就住在附近的桑坦尼（Santanyí）地區，多年來他們也精心維護Caló des Moro，但是歐姆家族承認，自從觀光客爆量後，他們也自掏腰包花錢出力、花時間，來清理Caló des Moro的大量垃圾。

不僅如此，歐姆家族說，有不少惡質觀光客會破壞當地植披，放火焚燒，而他們也很努力地把植披種回去，而且平均每3個月，就有6噸的海灘沙子消失。歐姆家族指出，Caló des Moro的自然環境明顯受到破壞，他們雖然一度請求政府協助管理與幫忙，但仍無濟於事，因此決定不再開放Caló des Moro。

現在歐姆家族正在和政府申請合法路障，來阻絕公共道路通往Caló des Moro。



