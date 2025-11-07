悲從中來！沈伯洋見亡母最後匯款註記「這2字」：我會突然感到難過

政治中心／劉宇鈞報導

民進黨立委沈伯洋的母親在今年7月14日逝世，享壽68歲。他今（8）日凌晨發文透露，終於鼓起勇氣到銀行處理媽媽的帳戶，但回到家看到帳戶記錄最後一筆媽媽匯給他的款項上註記「繼承」2字，不禁悲從中來。

沈伯洋說，這幾天開始，他鼓起勇氣跑銀行處理媽媽的帳戶，過程中他都很冷靜，銀行行員也很專業，但回到家，看到帳戶記錄上最後一筆媽媽匯給他的款項，上面還註記「繼承」，這讓他不禁悲從中來。

沈伯洋坦言，他看之前脆友（Threads）分享，都是會在生活中的小事情突然地感到難過，果然是真的，他現在每次看到媽媽的手機跳出自己臉書發文的通知，都感到難過，甚至有點不想發文。

沈伯洋提到，近期分局有通知他，威脅他家人的事有了進展，追到了日本IP跳板，他感謝分局，也感謝日本警方持續地幫忙，不過整個過程有些複雜，他會找時間來分享。

對於國際情勢，沈伯洋表示，他昨晚與友人聚餐，不約而同都對於國際社會的疑台論感到憂慮，中國助長為其一，國民黨新主席為其二，人民的反應為其三。

沈伯洋強調，他這個會期早已下定決心，先以外交為主，看能平衡多少是多少，畢竟1.5外交（介於政府和民間之間的外交型態）是他擅長的事，只是沒想到中國出手更快，想要用通緝的方式不讓他出國。「士兵沒有選擇戰場的權利，我也只能咬緊牙關了。為自己加油」。

