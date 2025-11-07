悲從中來！沈伯洋見亡母最後匯款註記「這2字」：我會突然感到難過
政治中心／劉宇鈞報導
民進黨立委沈伯洋的母親在今年7月14日逝世，享壽68歲。他今（8）日凌晨發文透露，終於鼓起勇氣到銀行處理媽媽的帳戶，但回到家看到帳戶記錄最後一筆媽媽匯給他的款項上註記「繼承」2字，不禁悲從中來。
沈伯洋說，這幾天開始，他鼓起勇氣跑銀行處理媽媽的帳戶，過程中他都很冷靜，銀行行員也很專業，但回到家，看到帳戶記錄上最後一筆媽媽匯給他的款項，上面還註記「繼承」，這讓他不禁悲從中來。
沈伯洋坦言，他看之前脆友（Threads）分享，都是會在生活中的小事情突然地感到難過，果然是真的，他現在每次看到媽媽的手機跳出自己臉書發文的通知，都感到難過，甚至有點不想發文。
沈伯洋提到，近期分局有通知他，威脅他家人的事有了進展，追到了日本IP跳板，他感謝分局，也感謝日本警方持續地幫忙，不過整個過程有些複雜，他會找時間來分享。
對於國際情勢，沈伯洋表示，他昨晚與友人聚餐，不約而同都對於國際社會的疑台論感到憂慮，中國助長為其一，國民黨新主席為其二，人民的反應為其三。
沈伯洋強調，他這個會期早已下定決心，先以外交為主，看能平衡多少是多少，畢竟1.5外交（介於政府和民間之間的外交型態）是他擅長的事，只是沒想到中國出手更快，想要用通緝的方式不讓他出國。「士兵沒有選擇戰場的權利，我也只能咬緊牙關了。為自己加油」。
更多三立新聞網報導
鄭麗文明與中國政黨「追思」共諜 沈伯洋：汙名白色恐怖且公然「叛國」
媒體問小草普發1萬繳黨費網笑死 黃國昌嗆：你邏輯很跳躍，哪裡要笑死
說謊慣犯？黃國昌稱岳父從未在中國做生意 學者：背後臭不可聞
發布紅色通報全球通緝？國台辦揚言終身追責 沈伯洋嗆：自嗨！根本沒差
其他人也在看
喊普發1萬是齣鬧劇！Cheap列「打臉3連發」酸：一場1萬塊的精神分裂
中央通過全民普發1萬元，5日起開放預登記。今（6）日網紅Cheap在臉書發布貼文，指出立委沈伯洋一開始駁斥普發1萬，說會導致台灣財政惡化，結果大罷免結束，沈伯洋就改口說普發1萬可以考慮。對此，Cheap表示「整個普發1萬就是齣鬧劇，一場1萬塊的精神分裂」。鏡報 ・ 1 天前
說好的窮台呢？ 百萬網紅酸鬧劇一場：政府精神分裂不斷打臉支持者
普發1萬元登記入帳作業昨（5日）開跑，但政府先前種種反對理由歷歷在目，連不少支持者都高喊拒領，如今態度卻180度大轉。百萬YouTuber Cheap狠酸普發1萬就像一齣鬧劇，政府因為1萬塊不斷精神分裂，一再打臉支持者。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
連again都拼錯？沈伯洋大出包 網酸爆：這怎能當美國間諜啦
民進黨立委沈伯洋針對不在籍投票提出反對意見，認為此制度會使選務變得更加複雜，並且可能為電子投票鋪路。他表示，這樣的做法並不是進步，而是災難。他建議選前應放「民主假」，增加交通班次及降低票價，以便讓民眾能夠回家投票，而不必改變現有的投票制度。不料卻被粉專抓包英文打錯字，狠酸連最基本的英文都拼錯，「這樣還是犯罪學博士？然後在美國住過？這樣要怎麼當美國間諜啦」。中天新聞網 ・ 5 小時前
沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業
中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。 調查報告......風傳媒 ・ 1 天前
補充保費未與其他部會研商 醫改會批評
[NOWnews今日新聞]衛福部針對健保補充保費提出修法3大方向，包括「年度結算」、「扣繳上限調整」、「獎金課徵門檻下修」。台灣醫療改革基金會指出，衛福部今（6）日所回應的修法方向，雖然請教許多財務專...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
山形縣「熊闖入JR車站」新幹線列車緊急停駛
[NOWnews今日新聞]日本山形縣今（8日）下午驚傳有熊隻闖入JR新庄站內車庫，尚未造成人員傷亡，當地政府正考慮設置陷阱，山形新幹線及奧羽線等在來線列車暫時停駛。據《山形放送》報導，今日下午2時30...今日新聞NOWNEWS ・ 31 分鐘前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！民視 ・ 1 小時前
太子集團「爆乳特助」私生活全被挖！網驚見已當媽 她嚇到急關帳
檢調偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢、博弈案，兵分47路搜索並拘提24人，其中主嫌親信助理劉純妤以15萬元交保、遭網友起底空服員背景與社群帳號，可見她似乎已當媽，引發熱議。案件持續延燒，輿論批評不斷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
加強防制洗錢、打擊資恐跨國合作 調查局與史瓦帝尼簽署合作協定
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 法務部調查局為強化我國與友邦在防制洗錢、打擊資恐及資武擴領域的合作基礎，6日與史瓦帝尼王國金融情報中心簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，成為調查局與外國金融情報中心所簽署的第63份合作備忘錄。 調查局表示，簽約儀式是由史瓦帝尼王國金融情報中心（EFIC）局長Babhe...匯流新聞網 ・ 19 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 3 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 11 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 7 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 4 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 小時前