悲情募款文曝光就翻車 美29歲母涉過失殺害2歲親生兒

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

美國喬治亞州一名29歲女子日前在募款平台GoFundMe發文悼念2歲兒子，聲稱孩子不幸離世，並向外界求助喪葬費用，未料數日後卻遭警方逮捕，並被指控涉嫌害死親生兒，案件曝光後引發社會譁然。

29歲女子在募款平台GoFundMe 發文悼念2歲兒子，向外界求助喪葬費用，未料數日後卻遭警方逮捕，並被指控涉嫌害死親生兒。（圖／取自Hinesville Police Department）

綜合外媒報導，該名女子瑞文（Raven）上週遭檢方以過失殺人、虐待兒童及刑事疏失等罪名起訴，死者正是她年僅2歲的兒子。警方指出，瑞文於12月13日遭逮捕，而就在被捕前5天，她仍在GoFundMe上發布情緒濃烈的募款貼文。

該篇貼文中，瑞文形容兒子是「我最甜蜜的寶貝、我最好的朋友、我的全世界」，並表示孩子「近日離世」，家中因負擔喪葬費用與骨灰罈等開銷，已無力再支付其他帳單，因而請求外界援助。她也提到自己「心力交瘁、悲痛欲絕」，且「家中仍有6名孩子需要扶養」。該募款頁面目前已被下架。

隨著警方調查深入，案件性質出現重大轉折。執法單位認定瑞文須為幼子死亡負起法律責任，已對其提出多項刑事指控，目前案件已進入司法程序，相關案情仍有待進一步釐清。

◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。

