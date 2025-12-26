悲情聖誕節！母女雙載撞三重疏洪道護欄 後座媽噴飛慘死
【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名42歲蕭姓女子騎機車載著68歲梁姓母親出門，昨(25)日晚間行經三重疏洪道時疑因不明原因自撞護欄，摔車後造成後座梁女頭部重創，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍不治，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。
三重警方昨日晚間9時許接獲通報，指二重疏洪道內疏洪五路二段，往疏洪五路一段方向發生車禍，警方獲報後立即派員前往，到場時後座乘客梁女身受重傷、已無生命跡象，立刻將她送醫救治，但急救後仍宣告不治。
據了解，當時由蕭女騎乘普通重型機車載著梁姓母親，行經該路段時不慎自撞路旁護欄，警方調查後確認蕭女酒測值為0，這起事故也導致女騎士左側身體多處擦挫傷，意識清楚，送往三重醫院治療後已無生命危險，遺憾的是，已與母親天人永隔。
