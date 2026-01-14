《悲慘世界》原聲布萊德利賈登來台 攜神祕嘉賓兩大男聲同框

音樂劇巨星布萊德利賈登，將於3月1日來台獻唱。（寬宏提供）

活躍於倫敦西區與百老匯、享譽國際的音樂劇巨星布萊德利賈登，將於2026年3月1日首度在台北國家音樂廳舉辦個人演唱會「Bradley Jaden LIVE IN TAIPEI」。這位當代音樂劇界最具代表性的實力派男聲之一，將攜其橫掃世界舞台的經典曲目，與台灣觀眾展開1場近距離、極具震撼力的視聽震撼。

布萊德利賈登於2025年《悲慘世界》40周年紀念版音樂會中飾演傳奇角色「賈維爾」，以渾厚深沉的嗓音與極具張力的戲劇詮釋，征服全台觀眾，獲得劇迷一致盛讚，並被譽為當代最具代表性的賈維爾詮釋者之一。此次《Bradley Jaden LIVE IN TAIPEI》演唱會，他將演唱多首經典音樂劇名曲，讓觀眾親身感受其震撼人心的歌聲與無可取代的舞台魅力。

廣告 廣告

作為備受全球推崇的音樂劇演員，布萊德利曾演出多齣重量級製作，包括《悲慘世界》中的安佐拉與賈維爾、《魔法壞女巫》的費耶羅王子、義大利里雅斯特新版《歌劇魅影》中的拉烏爾、《史瑞克音樂劇》，以及卡麥隆麥金塔許製作、史蒂芬桑坦全新作品《老朋友》。自2024年起，他隨《悲慘世界》40周年紀念版音樂會展開世界巡演，足跡遍及倫敦、台北、東京等地，進一步奠定其在當代音樂劇界的領銜地位。

布萊德利的個人演唱會《Bradley Jaden Live》自2024年起巡演義大利、紐約、倫敦與布達佩斯，在紐約場更邀請3度東尼獎得主柏娜黛特彼得斯擔任特別嘉賓，場場締造亮眼口碑與票房佳績。

本次台北演唱會將搭配現場樂團演出，曲目橫跨《悲慘世界》、《歌劇魅影》、《魔法壞女巫》、《窈窕淑女》等多部經典音樂劇作品。布萊德利更將邀請另1位音樂劇巨星班佛斯特擔任特別嘉賓，班佛斯特以演出倫敦西區與世界巡演《歌劇魅影》中的魅影，以及《萬世巨星》巨蛋巡演聞名而聞名，兩位頂尖男聲同台，勢必掀起音樂劇迷最期待的夢幻共演。

更多中時新聞網報導

冤家互嗆擦火花 吳克群誇戴佩妮俠女

陳孟賢鼻子進場維修 治病兼盼歌聲更通透

防濫訴 教師解聘排除匿名檢舉