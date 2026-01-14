《悲慘世界》賈維爾原聲Bradley Jaden降臨台北 攜手《歌劇魅影》魅影Ben Forster夢幻共演

音樂劇界重量級男聲Bradley Jaden將來台舉辦個人演唱會。（寬宏提供）

並被譽為當代最具代表性的《悲慘世界》賈維爾詮釋者之一，活躍於倫敦西區與百老匯的國際巨星 Bradley Jaden，將於3月1日首度在臺北國家音樂廳舉辦《Bradley Jaden LIVE IN TAIPEI》個人演唱會，為台灣音樂劇迷帶來最純粹、最震撼的現場演出體驗。

Bradley Jaden 近年以渾厚而富戲劇張力的嗓音，在全球舞台累積極高聲望，特別是在《悲慘世界》40週年紀念音樂會中飾演賈維爾一角，深刻又充滿力量的詮釋讓他成為當代最具代表性的音樂劇男聲之一，也讓台灣觀眾對他的現場演唱留下深刻印象。此次專程來台開唱，象徵他與台灣劇迷之間的再度相遇。

Bradley Jaden被稱為當代最具代表性的《悲慘世界》賈維爾詮釋者之一。（寬宏提供）

除了經典角色的成功演出，他長年活躍於各大指標性製作之中，從倫敦西區到世界巡演舞台，累積豐富而紮實的表演經驗。這場台北演唱會將以現場樂團編制呈現，聚焦於聲音本身的魅力與情感張力，他將演唱多首經典音樂劇名曲，讓觀眾能更近距離感受他在舞台上的感染力與細膩層次。

《Bradley Jaden LIVE IN TAIPEI》將於3月1日在國家音樂廳登場。（寬宏提供）

本次演出更邀請同樣來自音樂劇一線舞台的 Ben Forster 擔任特別嘉賓，兩位頂尖男聲同台，成為本場最大亮點之一。演出將於2026年3月1日傍晚在臺北國家音樂廳登場，票價：$4880 $4280 $3880 $3280 $2480 $1880 $1280元，對於長期關注國際音樂劇動態的觀眾而言，無疑是一場難得能在台灣親身感受世界級演唱實力的珍貴機會。購票請洽寬宏藝術kham.com.tw

