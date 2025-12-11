悲慘童年！男自小遭母家暴無情施虐 法官免除扶養義務

自小遭母家暴無情施虐，法官免除扶養義務。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕悲慘人生！新竹陳姓男子自幼遭母親動輒以衣架、皮帶、鐵棍毆打，曾因母親外出失聯過久，驚動鄰里報警，出動消防車雲梯將兄弟救出，而回外婆家竟遭外公外婆趕出家門流落街頭，自力求學長大後聲請免除對母扶養義務，新竹地院判准。

陳男說，從小母親對他及弟弟經常施以暴力，動輒以衣架、皮帶、鐵棍等器物毆打兄弟，甚至打到頭部破裂，需送醫縫合處置，並經常遭父母置之不顧，獨留於住處，亦曾因父母外出失聯過久，驚動鄰里報警，而出動消防車雲梯將兄弟救出，並由警方帶往派出所安置處理。

廣告 廣告

他曾於某次洗澡後，因住處地面濕滑而跌倒，後腦撞擊浴室台階角落，當場大量出血，母親不僅未即送醫救治，竟要他躺在客廳木板用衛生紙止血，對幼童生命安全重大漠視，未盡照護義務情節重大。

事後父母分居，父帶走弟後，留下母親跟他獨自生活，母親無正當工作收入，經常抽菸、飲酒，不事生產，亦未盡母職從事煮食、打掃或照顧，他年幼卻須承擔家事與自理生活，且每於學習過程稍有不符期待，即遭責打、辱罵，或強迫擦掉重寫至深夜，為其成長過程蒙上極大陰影。

童年期間跟母親返回外祖父母家，然外祖父母對他極為排斥，動輒責打，並曾將他趕離住所，流落街頭，僅能躲藏於巷弄或車輛下避難，或由舅舅、舅媽等親屬暗中接應方得暫時棲身。母親面對此情形，並未加以阻止或保護，對他身心造成重大創傷。

小學二年級時，與母搬遷至竹北市，當時生活極度困頓，母親手上一有錢，非但未用來照料他，反而是捐款至鄰近宮廟，他曾餓到去樓下房東經營早餐店竊取吐司果腹，致房東察覺後遭逐出。

母親多次因家庭紛爭或經濟困窘，將他趕離住處，致他流落街頭，常翹課未去學校上學，放學後也於學校徘徊至天色昏暗方敢返家。

母親因長期有精神疾患，遭強制就醫，出院後他與弟頻遭干擾、恐嚇，甚至需夜間輪流值守，擔憂母親深夜失控或施暴，長期處於精神高度緊繃及恐懼之中，無法正常就學或工作。

他說自幼長年母親未盡應有照顧及扶養義務，反以暴力、不當對待、重大疏忽及遺棄等行為，致其身心受有重大損害，且成長過程中所受痛苦與影響深遠，因此聲請減輕或免除對母扶養義務。

儘管陳母否認家暴，但祖母作證說，當時2個小孩都曾被打得頭破血流，媳婦住療養院進進出出，2個小孩沒辦法念書，進高中時她幫兄弟在外租房子居住，他們打工自己負擔學費。

法官審酌陳母在兒子成長過程中，動輒施以肢體暴力，使兒子長期生活在家庭暴力陰影之下，造成身心極大壓力，又本身長期安置於療養中心，期間至兒子成年前，未善盡照顧之責，都有賴祖母協助及孩子自力謀生、求學，導致親子關係淡漠。如由陳男負擔對母扶養義務，顯失公平，因此裁定免除。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

不是錯覺！國6速限100 這支照相桿時速101就喀擦

獨家》追查基隆河油污染元凶 基檢逮到偷排業者聲押將誠負責人

高雄阿公「寄生機械車位」！警依侵入住宅現行犯逮捕 清空家當了

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

