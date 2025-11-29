悲痛轉憤怒！香港大火家屬等無音訊 批政府腐敗

香港宏福苑大火已經過了四天，受災家屬還在焦急等待親人的消息。（圖／東森新聞）





香港宏福苑大火已經過了4天，受災家屬還在焦急等待親人的消息，卻始終沒有音訊。這股悲痛在今天轉化成了對政府的憤怒，他們指責政府貪腐，與建築公司忽視長期存在的隱患。與此同時，「假災民」的出現，也讓發放物資的義工與民眾的矛盾加劇，現場情緒愈加緊張。

香港宏福苑大火過了4天，家屬們在大樓附近焦急地等待親人的消息，卻遲遲沒有音訊，悲痛難忍泣不成聲。手上拿著年邁父母的照片，羅先生的雙親住在27層樓，他心中掙扎著，不願接受眼前的現實，但他清楚知道父母生還的機率微乎其微。

受災家屬羅先生：「他們是我的父母，為什麼我不想找到他們呢？我祈禱他們還活著，但即使他們死了，我也只是想知道消息，只希望告訴我他們是否真的走了。」

羅先生哭著訴說這幾日的煎熬，雙親下落不明，生死未卜，他根本無法入睡，也吃不下東西。他心中除了無盡的悲傷，還有對香港特首的憤怒。受災家屬羅先生：「我想問李家超，你到底在做什麼？」

受難家屬等來的只有香港特首一次又一次的記者會，卻等不到家人的消息，許多人指責建築公司與政府勾結，忽視了長期存在的建築問題。

當地居民蔣先生：「現在有很多正在進行的翻新工程，這座建築已經有幾十年的問題，政府一直都知道。」

《Sky News》記者vs.當地居民蔣先生：「你認為這裡有貪腐問題嗎？（當然）。」

建築公司在進行大廈翻新工作時，為了節省成本而選擇偷工減料，政府則總是睜一隻眼閉一隻眼，當地居民看似平靜的語氣下，藏著多年的積壓與無奈。民眾認為人道災難背後，是政府腐敗長期放任無作為，無處發洩的緊張情緒蔓延到了義工和民眾之間。

因為傳出有假災民進入物資區偷竊物資，現場義工為防止濫用物資，和民眾間的矛盾也逐漸升級。當地居民：「你不能說穿什麼樣的衣服就是賊啊。」

英國天空新聞記者：「昨天大家似乎還在拼命幫忙，處於迷茫和震驚中，但今天這裡的氣氛顯得更加憤怒和緊張。」

此外民眾也感慨，香港在尚未被北京掌控之時，至少能在街上自由悼念逝者，如今卻連這最基本的權利也被壓制，使得香港民眾的心情更加沉痛與無力。

