悲痛！香港惡火奪年輕消防員生命 同僚痛訴：是人禍

編譯林浩博／綜合報導

香港世紀惡火奪走94條人命，年僅37歲的英勇消防員何偉豪也是其中之一。有同袍不捨弟兄的鮮活生命平白逝去，於27日在臉書貼文，痛訴制度、監管的失靈，還有施工單位的偷工減料，三重的人為因素共同釀成這起悲劇，「昨天這場火，不是天災，是人禍，是制度性的漠視釀成的慘劇」。

香港宏福苑惡化奪走了94條人命，包括年僅37歲的消防員何偉豪。他的同袍就在臉書發文，懇求當局做出改革，讓憾事不再發生。(圖/翻攝IG)

三大致命困難

這則標題為「一個普通香港消防員的自白」的貼文直言，26日的宏福苑大火可是「前所未有的嚴重」。作者自稱與殉職的何偉豪一樣，擔任消防員長達九年，各種火警都見過，但當天他們遭遇了三大致命困難。

首先，作者指出，宏福苑正在進行整修工程，外牆圍著一層又一層的竹棚與保護網。不料，應該採用阻燃材料的保護網，居然和棚架一起成了「導火索」，一點就著，造成社區的七棟大樓短時間就同時起火。作者引用一名同僚的話說，感覺就像同時要撲滅好幾場四級火，根本應付不來。最氣人的是，事後專家稱這些保護網99%不合格，並未採阻燃材料，而是廉價的不防火普通網。

作者表示，阻燃網要90港元，普通網50港元，而阻燃網只能一次性使用，普通網可重複用，因此施工方貪圖便宜，抱有沒人會查的僥倖心態，造成了這次悲劇。

再者，作者也提到，家具、雜物和塑料泡棉等經燃燒會產生一氧化碳等有毒氣體，許多住戶因此遭濃煙嗆死、毒死，消防員雖有呼吸器保護，但超過9公斤重的裝備背在身上，都是對體能的極限考驗。

最後，火場溫度極高，隨著棚架不斷坍塌、火星隨風飄散，救火工作危機四伏。作者引用香港消防處長楊恩健的話說：「火場面積大、樓層多、單元多，我們只能從一樓逐層向上推進。消防員也是普通人，體能有極限，撲救工作難度極大。」

作者強調，消防員不是超人，是用自己的命在保護民眾，但制度與監管的雙重失靈，還有業者偷工減料的僥倖心態，使得消防員再怎麼努力，都無法救回那些不幸逝去的生命。

同樣也是由宏業建築承包維修工程的屯門怡樂花園，住戶隨手剪了一片棚網點火，果然馬上燒起來（圖／翻攝自Threads @hkbackupper）

當局放任圍標釀禍

作者直言，這是起「制度性的漠視釀成的慘劇」。文中提及港府早從2011年就在《建筑物消防安全守則》規定，棚網須有阻燃特性，今年3、4月也修訂指引並發布通告予以強調，10月中環華懋大廈三級大火的發生，也促使當局通告香港所有承建商進行檢查。可是實際上，通告是通告，規定並未獲得落實，民眾向勞工處諮詢，也只獲得「棚網火災風險相對低」的敷衍回答。

貼文指出，早從2023年底，像是中科監察主席潘焯鴻就已向港府寄發80封信，請求關注宏福苑等社區的棚網問題，但都只獲得冷漠回應。貼文也用工程師提到，實際在工地檢查棚架，相關單位也不會查看棚網，因此形成監管漏洞，防火安全竟全靠業者自律。

作者還披露，承建宏福苑的宏業建築工程公司，曾受過紀律處分，工安紀錄並不佳，註冊續期也未獲政府批准，牌照有效性存疑。擔任工程顧問的鴻毅建築師有限公司，也被發現合約造價過低，疑似存在圍標行為。根據香港競爭事務委員會的調查，有兩大圍標集團，涉及了25個維修項目，合約總金額超過6億港元。而這些集團運作多年、組織龐大，包括多家工程承包商與中間人。這些承包商利用中間人交換並協調投標價格，部分業者甚至採用「陪標」的方式，故意報高價以掩護內定者得標。

對維修工程缺乏中央統一監管機制，小業主又缺乏建築業的專業知識，再加上小業者挑選承建商與顧問公司有所困難，以及維修工程缺法統一標準，都造成了圍標橫行。既然無人可管，自然無人願意守法，這才造成承建商為了省成本，選用不防火的便宜普通網。結果就是，宏福苑的大火，火勢一發不可收拾。

沉痛請求

作者回憶，當天何偉豪下午3時01分與他們一起到達現場，一起在1樓救火，但過了約半小時，何偉豪就失聯。啟動搜救後，於4時01分找到人，但何偉豪已經嚴重燒傷，陷入昏迷。即便經過救護員急救與醫院搶救，仍在4時45分不治身亡。

作者痛訴：「我們為什麼要面對這樣的地獄？」

他直呼這是場「本可以避免的悲劇」，何偉豪與罹難的住戶，本不該喪命。作者代表消防員發出沉痛呼籲，強調他們不需要掌聲，要的是安全的工作環境、負責任的制度體系。為此，作者在貼文中向港府要求：

◆徹查火災原因，追究所有相關人等責任，不只是被警方拘捕的工程公司負責人，還要調查監管部門責任；

◆立法強制實施棚網阻燃性檢測，並由獨立第三方機構執行，以確保棚網符合組然標準；

◆要求主管機關加大打擊圍標行為，並成立專門的維修工程監管局，加強監管與明訂標準和處分機制；

◆改善消防裝備與增加人力，從口頭慰問化為對消防弟兄的實際支持行動；

◆加強公眾消防演練，確保民眾掌握火災時的自救方法。

文末作者再次疾呼，他們消防員不想再有同袍喪命、再見到住民受困無助等死，不想再陷入無力感。他懇求道：「求求你們，別再等了，別再拖延了，別再用人命來換取教訓了。」

