台中市今日發生兩起令人心碎的不幸事件！一名懷孕2個多月的孕婦疑似氣喘發作身亡，造成一屍兩命的悲劇。另一起8個月大男嬰癲癇發作，父親緊急將孩子抱往消防分隊求救，最終仍不幸身亡。醫師呼籲，孕婦若有身體不適應立即就醫，氣喘藥物不會影響胎兒健康，應持續服藥控制病情。這兩起案例提醒大家，面對特殊疾病患者應更加注意健康狀況，並了解緊急情況的應對方法。

悲！台中2家庭遭重創 孕婦泡澡疑氣喘亡 8個月嬰癲癇不治。(圖／TVBS)

台中市今日發生兩起令人心碎的不幸事件，一名懷孕2個多月的孕婦在家中泡澡時疑似氣喘發作，被發現時已無呼吸心跳，送醫後搶救不治。另一起事件則是一名8個月大男嬰癲癇發作，雖然父親緊急將孩子抱往附近消防分隊求救，但最終仍不幸身亡。這兩起突發疾病奪走寶貴生命的案例，提醒大家對特殊疾病的警覺與處理方式。

台中雙悲劇！孕婦泡澡亡 男嬰癲癇送醫殞。(圖／TVBS)

今日上午10時許，台中西屯區一棟民宅內，一名37歲懷孕約2個多月的孕婦，疑似在泡澡過程中氣喘發作。當時她的丈夫外出向鄰居求救，卻被反鎖在門外。在房東協助開門後，救護人員趕到現場，發現孕婦已倒臥在床上，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。救護人員立即將她送醫搶救，但最終仍宣告不治，造成一屍兩命的悲劇。案發後，鑑識小組到場蒐證並帶走相關證物，房東也返回現場協助警方釐清案情。檢方將進一步相驗釐清死因。

對於孕婦氣喘問題，醫師提醒，女性懷孕後有三分之一的人可能會出現氣喘病情加重的情況。醫師強調，氣喘藥物不會影響胎兒健康，孕婦應持續服藥才能有效控制病情。醫師也呼籲，孕婦若有身體不適，應立即就醫處理。

台中雙悲劇！孕婦泡澡亡 男嬰癲癇送醫殞。(圖／TVBS)

同一天中午12時30分左右，台中北屯區也發生一起不幸事件。一名8個月大的男嬰突然癲癇發作，情況危急。男嬰的父親抱著孩子衝到約50公尺外的消防分隊求救，儘管緊急送醫，男嬰仍不幸搶救不治。

這兩起突發疾病在短時間內奪走寶貴生命的事件，不僅讓人措手不及，也讓家屬陷入無限悲痛之中。這些案例提醒大家，面對特殊疾病患者，尤其是孕婦和嬰幼兒，平時應更加注意健康狀況，並了解緊急情況的應對方法。

