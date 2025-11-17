悲！日本母子遭殺害釀4死悲劇 阿嬤等21年沒等到破案遺憾過世

日本母子遭縱火釀4死悲劇，阿嬤等21年沒等到破案遺憾過世。（示意圖，取自PIXABAY免費圖庫）

日本愛知縣豐明市2004年曾發生一起悲劇，38歲主婦加藤利代和3名子女遭不明人士殺害，最後還把房子燒掉，加藤利代的母親過去21年來等待的就是能夠破案，沒想到還沒看到嫌犯落網，她就遺憾過世。

據日媒《中日新聞》報導，加藤利代的姐姐天海說，盂蘭盆節後，母親便病倒住院，9月9日病情惡化，之後更昏迷不醒。天海說，母親一直昏迷，直到最後也沒有放棄，盼看到兇手繩之以法，但遺憾的是，9月29日，她還是遺憾離世。

回顧該起案件，2004年9月9日清晨，加藤利代的母親接到一名親戚的電話，稱加藤利代住處著火了，她趕到現場後，看到現場已經燒燬，且發現了4具遺體，之後，她得知這場火災並不是意外，而是蓄意害4人身亡。

加藤利代的母親在過去21年，總是想知道「為什麼」，且每次想起4個人的過世就無法呼吸，這樣的痛苦甚至讓自己快要活不下去。她說，「只有警察才能抓到罪犯」，但隨著時間過去，警察一個一個退休，「或許他們再也抓不倒他了」。

據了解，當時前去弔唁的警察們曾經低頭不斷道歉，「很抱歉我們沒有即時趕到」。天海說，父親早逝，自己的妹妹也因為上述的事件過世，結果母親也離世，「或許，送別母親是我的使命吧」，她也希望，在天堂的母親可以得到一些慰藉，也可以和她的女兒、孫子在一起，一同讓凶手被繩之以法。

