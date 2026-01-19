悲！老夫妻辛勤賣蔥油餅35年 養大獨子卻遇害

蔥油餅夫婦辛苦養大獨子，卻被逆子奪命。（圖／東森新聞）





遇害的夫妻檔姊弟戀結婚後，快40歲才生下獨子，為了扛起家計，他們平常都會到三重擺攤賣蔥油餅，一賣就是35年，幾乎全年無休，非常努力工作。熱騰騰的蔥油餅，被稱為在地老饕私藏的銅板價美食，在網路上有高評價，如今卻陳屍住家。

YouTuber隔了十幾年特地回來尋找的記憶中好味道，就是蘆洲命案喪命夫妻檔生前在新北三重經營超過35年的蔥油餅小攤車，當時老闆對著鏡頭露出靦腆微笑，但這美食如今再也吃不到。

YouTuber27度公寓：「懷念的滋味，35塊，有加蛋哦。」

老闆熟練的揉麵團、放蔥花、打蛋再翻面，一片片熱騰騰的蔥油餅，被稱為在地老饕私藏的銅板價美食，夫妻檔默契十足、合作無間，他們是姐弟戀結婚，老闆娘快40歲時生下獨子，靠著這個蔥油餅攤車養大兒子、扛起家計卻遇害。

美食部落客翁翁旅食空間：「會看得出來，他們有時候會心事重重，但我也不會特別問，但老闆就是他都會儘量就是笑臉迎人，其實也看得出來，他心裡不舒服，其實是看得出來。」

蔥油餅攤地主：「起初是沒有收錢，好幾年沒有收錢，後來才收一千塊，再來收一千五兩千，收到現在四千塊，我就想說甘苦人，我也自己做生意過。」

從google街景圖發現，幾乎每個時段，都拍下夫妻檔努力工作擺攤的身影，下班還得幫兒子買便當回家。

附近店家：「有時候會買回去給他兒子吃，他兒子我是見過，（夫妻檔）兩個還不錯啊，都滿老實的人。」

老闆不只賣蔥油餅，也是宮廟的乩童，案發當天從宮廟騎車返家不到半小時就遇害，疼愛獨子的老夫妻陳屍住家，親友，盼警方盡速追出真相。

