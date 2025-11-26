悲！香港殉職消防員面部燒傷 同袍淚喊：收工了，好好休息兄弟

2025年11月26日，香港大埔宏福苑高樓住宅群發生大火，消防人員奮勇打火。美聯社



香港大埔宏福苑高樓住宅群昨天（11/26）下午發生大火，延燒至今（11/27）凌晨尚未撲滅，目前已知36人死亡、279人失聯，死者包括37歲消防員何偉豪。消防同袍得知噩耗後在社群媒體對他喊話：「收工了，好好休息兄弟（落更喇，好好休息 bro）」。

「香港01」報導，殉職消防員為進入消防處9年的37歲何偉豪，消防處長楊恩健表示，何偉豪昨天下午3時01分到達火警現場，在地下負責救援，約半小時後失聯，同袍搜索後於下午4時01分發現他，面部有燒傷，緊急送醫後於4時45分證實不治。

廣告 廣告

2025年11月26日，香港大埔宏福苑高樓住宅群發生大火，消防人員奮勇打火。美聯社

消防同袍在社交媒體發文悼念，稱「我們不會忘記你的，感激你為我哋（我們）負（付）出所有。落更喇（收工了），好好休息 bro......」，並說「兄弟都為你感到自豪」。

2025年11月26日，香港大埔宏福苑高樓住宅群發生大火，消防人員奮勇打火。美聯社

除了殉職的何偉豪，這場打火戰鬥中還有一名消防總隊目（Senior Fireman，SFn.）左腳受傷，一名消防員熱衰竭。

2025年11月26日，香港大埔宏福苑高樓住宅群發生大火，消防人員奮勇打火。美聯社

2025年11月26日，香港大埔宏福苑高樓住宅群發生大火，消防人員奮勇打火。美聯社

更多太報報導

香港大火增至36死、279人失聯 消防揪2點「不尋常」港府將嚴查

奪命關鍵6分鐘 還原香港大火「從底燒到頂」完整時間軸

香港大火激似2017倫敦住宅大火 同是外包材引火、當年72死