悶死癱瘓50年兒 老婦否認殺人

八旬婦人悶死癱瘓兒子，一審遭判刑二年六個月徒刑，承審法官建請總統特赦。二審三十日開庭，庭後老婦坐著輪椅離開時。

（中央社）

本報綜合報導

北市八旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓五十年的兒子，一審判刑二年六月並建請特赦。二審三十日開庭，老婦多次庭上痛哭，均由辯護人答辯，否認殺人犯行，而是幫助兒子自殺。

全案緣於，老婦與兒子住在松山區，兒子因病癱瘓在床，無法自理生活，仰賴母親照料生活起居至少五十年。

一一二年四月間，老婦COVID-19確診隔離期間，自認身體不佳、年事已高，兒子也無起色，深感心力交瘁；同年五月十二日，老婦趁看護離開兒子房間，將裝有一萬元紅包袋塞入兒子口中，接續摀住兒子口鼻致死。

廣告 廣告

一審台北地院裁定不行國民參與審判，改依通常程序審理，依殺人罪判處老婦二年六月徒刑，並建請特赦。

經上訴，二審昨天開庭，公訴檢察官表示，老婦當時對兒子說「我先送你走、不要怨嘆」、「一分鐘就好」就是殺人，當時台北地檢署是因為她認罪才同意不行國民法官參審，如今被告上訴理由，就是否定當時認罪、破壞一審認定的犯罪事實，請法官駁回上訴。

老婦在庭上多次痛哭，均由辯護人答辯，否認殺人犯行，強調實際上是幫助兒子自殺，兒子過去在情緒低落或身體不適時，曾有自殘、撞牆行為；這次是因一家人均確診COVID-19，老婦身體不佳又不知道COVID-19是否能醫治好，才產生讓兒子「體面離開」的念頭。

（珍惜生命，自殺防治專線請打一九九五。）