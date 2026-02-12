悶死腦麻兒獲特赦！檢察官親送特赦證明書 老婦：真的很感謝總統

記者林盈君／台北報導

2023年間，台北一名80多歲的劉姓老婦，照顧腦麻的癱兒逾50年，之後因健康狀況不佳，擔心自己走後兒子無人照顧，心碎悶死愛子。劉婦犯案後主動自首，案件引發社會矚目，法官也為此案動容，建請總統特赦其罪。今（12日），總統賴清德批示同意特赦劉姓老婦，免除發監執行。稍早，北檢執行科主任檢察官梁光宗親自送特赦證明書給劉婦，她低調表示「感謝總統，真的是很謝謝他」。

總統賴清德依據憲法第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦劉婦。（圖／資料照）

據了解，劉婦長期照顧重度腦麻兒逾50年，2023年5月間，疑因不堪長期照護壓力，加上自己健康狀況不佳，擔心自己走後兒子無人照顧，心碎跟兒子說「媽媽送你去媽祖那邊好不好？」在其口中塞了1萬元紅包後，親手悶死愛子。劉婦犯案後主動自首，喚起大眾對長照的艱難之處，法官一審判處2年6月，也罕見地在判決書載明「建請總統考慮特赦」。

顧癱兒50年！婦悶殺腦麻兒獲特赦。（Pixabay）

總統府今（12）日表示，總統賴清德依據憲法第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦劉婦，免除發監執行。選在農曆年前家戶團圓之際完成相關處理，不只回應社會普遍期待，更重要的是讓老母親能安心過年。此案自審理以來，社會各界高度關注，劉婦50年來，獨力照顧極重度身心障礙的孩子，長期與社會隔絕，晚年又因病倒下，在長照體系未能即時承接的縫隙，最終釀成令人心碎的家庭悲劇。

總統府發言人郭雅慧回應特赦一事。（圖／翻攝畫面）

劉婦收到特赦證明書後，面對媒體的詢問，她僅低調表示「心情沒有差別，但可以讓孩子知道媽媽沒罪，可以放心了」，她也表示「真的很謝謝總統」，如今自己年紀大了，行動不便，也很少出門，孩子偶爾會帶她出去走走。

