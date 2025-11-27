悶死4個月大兒子藏行李袋伴屍6年 父二審判刑2年

記者楊佩琪／台北報導

▲害3個月大兒子被悶死，黃男將兒子遺體裝進行李袋，伴屍6年，最後棄屍在基隆山區。（圖／資料畫面）

住在新北市三重的黃姓男子被控悶死僅4個月大的兒子後，將屍體藏放在一行李袋裡，搬家也帶著一起走，伴屍近6年，直到2024年間才棄屍在基隆市山區。一審基隆地方法院依過失致死罪判處黃男1年8月有期徒刑，遺棄屍體罪判處8月有期徒刑，合併應執行期2年，緩刑4年。二審高等法院27日宣判，仍判刑2年但撤銷緩刑。仍可上訴。

全案源於2018年間，黃姓男子因不滿4個月大的兒子哭鬧，讓他無法睡覺，隨手將抱枕放在兒子臉上，沒想到兒子因此窒息，送醫搶救不治。但黃男並未好好將兒子安葬，也不想自己是通緝犯的身份被發現，反將兒子的遺體和日用品裝進一行李袋內，每次搬家都會一起帶著走，伴屍近6年。直到2024年間，才將行李袋連同兒子的屍骨丟棄在基隆山區。

因兒子到了該就學的年齡卻未入學，新北市教育單位察覺有異，通報三重警方協尋，全案因此曝光，也在基隆山區一民宅後方竹林內找到骸骨。原本黃男謊稱兒子因噎奶死亡，但被已離婚的妻子打臉，供出兒子是被悶死。兒子死亡後，黃男妻子還完成線上新生兒報到手續，6年來也都有領育兒津貼共10多萬元。

基隆地檢署偵辦後，依過失致死、遺棄屍體等罪起訴黃男。一審審理期間，黃男強調因為很懊悔自己的行為，才會將兒子的遺體帶在身邊，未來會努力工作，匯錢給前妻幫忙養大其他2個孩子。黃男前妻也求情，希望法官能從輕量刑。

基隆地方法院依過失致死罪判處黃男1年8月有期徒刑，遺棄屍體部分判刑8月，合併應執行期2年，緩刑4年。案經上訴，高等法院維持2年刑期但撤銷緩刑。全案仍可上訴。

