悶殺癱兒獲特赦！8旬婦親回「很感謝總統」：讓孩子知道媽媽沒罪了

即時中心／高睿鴻報導

2023年5月12日清晨，北市松山區發生一樁震驚全國的人倫悲劇，八旬婦人林劉龍子，因長年照顧當時53歲、患有極重度身心障礙及終身癱瘓，致生活完全無法自理、需長期照護的兒子，最終不堪身心負荷，在心力交瘁的情況下悶殺對方。她後來因此遭判2年6月徒刑，但由於案件情況值得同情、亦讓人關注到，社會制度本身存在問題，總統賴清德今（12）日決定依循人道立場，批示特赦；而林劉龍子也表示，真的很謝謝總統。

回顧本案，林劉龍子的兒子自嬰幼兒時期，便因腦膜炎併發肺炎與小兒麻痺，導致極重度身心障礙、終身癱瘓，生活完全無法自理，長期需接受照護；林劉龍子照料時間逾50年，但總統府發言人郭雅慧指出，這名8旬老婦於2023年間確診新冠肺炎、身心狀況急遽惡化，面臨年老力衰、無力照料重障兒等高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇。

而雖然法院依據《家暴殺人罪》判她2年6月，但因本人年老病衰、且照料重癱兒長達50年，身心受折磨程度可見一斑；此外，本案也反映社會制度及安全網的不足，並非全然個人問題。因此，在民意的驅動下，政府決定從善如流，總統賴清德今天依據《中華民國憲法》第40條、《赦免法》第3條，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。

郭雅慧說明，總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為本案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕；因此，決定以「免刑不免罪」特赦方式，回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。

而根據媒體《ETtoday新聞雲》報導，林劉龍子得知消息後，於接受訪問時直言，「感謝總統，真的很謝謝他」。她也向記者說明，自己其實已經無法久坐、行動力也不佳、不太能出門，頂多在空閒時，讓孩子帶她出門走走；而如今接獲特赦，林劉龍子則表示，心情方面沒有特別的感受，但很謝謝總統的決定，讓孩子知道媽媽沒罪了、可以放心了。

