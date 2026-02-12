悶殺癱瘓兒獲特赦！判決揭她犯後獨自「伴屍流淚」 遺體相驗竟找不出褥瘡

8旬婦人林劉龍子今日獲總統賴清德批准特赦，判決書揭開她悉心照顧癱瘓兒50年的辛酸故事。資料照。侯柏青攝。



8旬婦人林劉龍子照顧腦性麻痺兒子50多年，因不堪照護壓力將其悶死，遭判刑2年半確定，總統賴清德今（2/12）日批准特赦。回顧這場人倫悲劇，2023年她因染疫在家隔離，想到自己垂垂老矣，不願么兒在世上受苦，在他嘴裡塞紅包後悶死，犯後獨自伴屍哭泣。台北地院合議庭查看相驗照片，發現林男長期臥床，竟衣著乾淨、皮膚無褥瘡，可見林劉龍子用情至深。合議庭也在判決書中道出林劉龍子內心的痛苦與無奈，更罕見喊話總統特赦。

么兒癱瘓丈夫中風，她一肩扛起照顧責任

這起悲劇發生在台北市，年逾8旬的林劉龍子和丈夫育有3子，么兒林男於嬰兒時期接種日本腦炎疫苗，意外引發腦膜炎，不幸留下嚴重小兒麻痺後遺症，長大後只能發出「啊啊痾痾」之類的單音，長年癱瘓在床不見起色。林劉龍子的長子和次子在外居住，聘有外籍看護照料父母及么弟，但林劉龍子的九旬丈夫也中風，她必須兼顧丈夫和么兒。

判決指出，2023年間，林劉龍子罹患新冠肺炎在住處隔離，期間，她思索自己已垂垂老矣，體力也大不如前，么兒身體狀況卻毫無起色，心力交瘁深感絕望。她害怕自己一走，么兒未來就沒人照顧，不希望他留在人間受苦，林劉龍子決定送么兒上路。

2023年5月12日早上，林劉龍子趁著看護到浴廁盥洗之際，走進么兒房間將門反鎖，朝么兒嘴裡塞了1萬元紅包，再拿出口水巾摀住么兒口鼻，用預先準備好的封箱膠帶層層綁住悶死。看護從浴廁出來發現林劉龍子不在房外，想走進么兒房間找人，卻發現門遭反鎖，才從陽台看見林劉龍子獨坐在么兒房內伴屍哭泣。

8旬婦林劉龍子悶殺癱瘓兒，到高院出庭想到兒子不斷哭泣。資料照。侯柏青攝

判決書揭她內心煎熬

林劉龍子到案後坦承犯罪，台北地檢署依家暴殺人罪起訴，但檢察官罕見主動聲請不行國民審判獲准。台北地院開庭時，林劉龍子因自責痛哭失聲。

合議庭在判決書中點出，林男自幼患有極重度身音障礙，無法自理生活，林劉龍子承受著一般人難以承受的照顧負擔，仍將他扶養長大，悉心照料50年。法官翻閱相驗照片，發現長年臥床的林男身形竟然與一般成年男子沒有差別，不僅衣著乾淨整潔，皮膚也毫無褥瘡。

合議庭指出，林劉龍子付出大半人生照料林男，甚至為了籌措照顧費用，連房子都賣掉了，卻不幸遭逢疫情肆虐。林劉龍子確診後深感自己年老力衰，不僅跌倒骨折過，心臟也出現問題，但林男的身體狀況卻毫無起色。

8旬婦林劉龍子悶殺癱瘓兒，日前到高院出庭後，家人抬她上計程車。資料照。侯柏青攝

法官感慨，林劉龍子內心的痛苦、無奈，是可以想見的，實在無法將本案與一般恣意剝奪他人生命的情況等同視之。

林劉龍子自國小畢業後就開始工作養家餬口，婚後也盡心照顧家庭。林男的胞兄到庭時也替媽媽求情，他們道出，「媽媽很愛小孩，不曾把照顧責任讓晚輩負擔，弟弟生過很多次大病，都是媽媽把他照顧得很好，才能救回來、維持生命，即使是現在，爸爸也還是需要媽媽照顧，希望法院從輕量刑……。」

連法官也呼籲總統特赦

合議庭考量劉婦沒有前科，坦承犯行，加上情況有值得憐憫之處，減刑後輕判2年6月有期徒刑，已是最低刑度。

但合議庭特別指出，刑罰的目的，不外乎是「應報」、「一般預防」及「特別預防」。

合議庭點出，林劉龍子照顧么兒50年，對他用情至深，她在疫情和年老力衰等多重打擊下，對么兒痛下殺手，心中痛苦早已讓她餘生都活在自責與悲痛中，已經是巨大的懲罰；此外，因為無止盡的奉獻與付出，導致照顧者再也支持不下去，恐怕也已經不是刑罰有辦法遏止的情況；再者，本案情況極其特殊，難以想像不執行，會導致林劉龍子再殺害他人。

合議庭認為，本案不論從「應報」、「一般預防」或「特別預防」的刑罰目的而言，都沒有執行的必要。在判決書最後，合議庭也替林劉龍子喊話總統，表示本案犯罪情況「顯堪憫恕」，建請總統考慮依《赦免法》規定特赦。

林劉龍子悶死照顧50年的腦麻兒，一審法官在判決書中建請總統特赦。侯柏青翻攝

全案上訴高等法院後，林劉龍子的辯護律師一度為她否認「殺人」，改主張本案是「加工自殺」，稱林男雖然無法正常說話，但案發當下曾對林劉龍子表達「想離開人世」，只是因為林劉龍子到了法庭不願為自己辯解，只能不斷哭泣，才沒有在一審時作此主張。

不過，二審尚未審結，林劉龍子就於今年1/16撤回上訴、全案定讞。北檢收到全卷後分案，尚未發監執行，賴清德則火速批示同意林劉龍子特赦。

8旬劉婦悶死癱兒，上訴後委任律師杜俊謙主張本案其實是加工自殺。資料照。侯柏青攝

