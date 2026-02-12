悶殺腦麻兒獲特赦！8旬母親發聲「謝謝總統」：讓孩子知道媽媽沒罪
[FTNN新聞網]社會中心／台北報導
台北市松山區一處民宅2023年間發生長照悲歌，一名年逾80歲的劉姓婦人獨自照顧因小兒麻痺致癱瘓在床的兒子長達53年，擔憂自己年老力衰、無力照料重障兒，心痛將一萬元紅包塞進兒子口中後，再以口水巾摀住口鼻、用膠帶纏繞，悶殺兒子，並在犯案後主動自首，遭判刑2年6月定讞，而總統賴清德今（12）日批示同意特赦劉姓老婦，稍早北檢執行科主任檢察官梁光宗親送特赦證明書，而劉婦也低調回應：「感謝總統，讓孩子知道媽媽沒罪，可以放心了」。
據了解，八旬婦人林劉龍子長期照顧因病癱瘓在床的兒子，在照護壓力長期累積下，身心狀況逐漸惡化，又因在2023年確診新冠肺炎，自覺身體狀況不佳、無力照料重障兒，於2023年5月間，將裝有1萬元的紅包塞進兒子口中，再以口水巾摀住口鼻、膠帶纏繞的方式，親手悶死愛子。台北地院在2025年5月27日，判處林劉龍子有期徒刑2年6月，並於判決書中建請總統予以特赦；被告提起上訴、檢察官未上訴，林劉子龍在2026年1月16日撤回上訴，全案確定。而台北地檢署於1月26日收受全卷，並於27日分執行案件，尚未發監執行。
總統府今（12）日表示，總統賴清德依憲法第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦劉婦，免除發監執行，發言人郭雅慧指出，總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為本案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」之特赦方式，以回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。
檢方表示，總統頒布特赦令後，法務部在今日下午3時許，派員將特赦證明書送達北檢，並由執行科主任檢察官梁光宗在下午4時許，親送特赦證明書給受赦免人林劉龍子簽收，檢方強調，後續將依據總統特赦令及《赦免法》之規定，免除受赦免人林劉龍子刑之執行，不予發監執行。
另外，劉老太太在收到特赦證明書後，在接受媒體訪問時直言「心情對我來講都差不多啦，感謝總統，真的是很謝謝他」，並低調表示自己已無法久坐、行動力也不佳，已無法出門，頂多在空閒時，讓孩子帶她出門走走，如今接獲特赦，坦言「可以讓孩子知道媽媽沒罪，可以放心了」。
