悶殺腦麻兒獲特赦！80歲老母吐心聲「讓孩子知道媽媽沒罪了」：可放心了

記者林意筑／台北報導

北檢執行科主任檢察官已將特赦證明書親送給林劉老太太完成簽收。（圖／翻攝畫面）

北市一名80歲林劉姓老婦人長期照顧罹患重度小兒麻痺的兒子50年，因擔憂自己未來過世後無人照顧兒子，2023年時，以1萬元紅包、口水巾悶堵口鼻，再使用膠帶纏繞悶死兒子，遭判2年6月定讞。今（12）日總統賴清德批示特赦林劉姓老婦人，婦人受訪時表示，讓孩子知道媽媽沒罪了，可以放心了。

總統賴清德農曆年前批示特赦林劉姓老婦人。（圖／翻攝畫面）

總統賴清德趕在農曆年前於今天批示特赦，下午3時許，法務部派員將特赦證明書送至台北地檢署，下午4時許，北檢主任檢察官梁光宗隨即將特赦證明書親送給林劉姓老婦人簽收。後續北檢將依據「總統特赦令」及《赦免法》第3條前段之規定，免除受赦免林劉姓老婦人之執行，不予發監執行。

劉婦長期照護癱瘓兒身心俱疲悶死兒子，被判刑2年6個月。（圖／資料照）

事後，白髮蒼蒼、拄著拐杖的林劉老婦人接受媒體訪問，她表示感謝「感謝總統，真的是很謝謝他」，也透露自己目前行動不便，坐久也會不舒服，更沒有力氣出門，只有有時靠小孩帶她出門走走而已，對於接到特赦令，她表示自己心情平靜，「但可以讓孩子知道媽媽沒罪（免刑）了，就可以放心了。」

