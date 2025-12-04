悶燒近兩周5樓高廢棄物沒了 後壁烏樹林暫置場火勢「完全撲滅」

【記者莊曜聰／台南報導】丹娜絲颱風肆虐造成台南市一度滿目瘡痍，產生的近30萬噸廢棄物運往後壁烏樹林國防部土地暫置，原本已開始清運工作，不料上月21日晚間突然冒火，直到昨天已經持續悶燒達13天，環保局、消防局以挖壕溝方式降溫，加快處理速度，總算在3日深夜「完全撲滅」，今天上午市府也舉行記者會說明災後復原、清運規畫與後續管理強化措施。

後壁烏樹林暫置場火災悶燒2周總算落幕，但因此燒出空汙問題與廣大民怨，雖然空氣品質監測並未發現異狀，但市區不少民眾感覺有異味飄散，讓人神經緊張，而緊鄰火場的農田、植物都蒙上一層灰燼，市議員李宗翰昨天與農業局人員到場實地會勘，想了解是否有後續影響。

這段期間環境部長彭啓明兩度南下勘災，並核定2.6億元經費協助南市府處理，他強調將與消防專家討論，針對這種深層蓄熱的大型易燃物火警，有無更先進的救災模式或更好的預防方式；而對於外傳省掉龐大去化費用，南市府環保局指出是「不正確聯想」，現場約20萬噸土石磚瓦並沒有燒掉，後續去化也是花費最多的部分，並非外界揣測。

南市府消防局表示，這次火場量體龐大、內部蓄熱深層，以分層剝除、翻動並同步灌救降溫等方式逐步處理，歷經多日作業後火勢已完全撲滅，後續以熱點監測及巡查方式控管，確保不再復燃，環保局也說，接下來要開始進場整理場地，至於燃燒的廢棄物也都泡在水裡，應不會有灰燼四散的問題。

環保局強調，接下來將加速暫置區垃圾移除發包作業，樹枝及燒過的殘留物會先發包分類整理，在明年2、3月前破碎完成後送焚化爐；磚瓦廢棄物另外處理，目標仍是在明年5月前清理完畢，將土地歸還給國防部。

南市消防局、環保局經歷多日處理，3日深夜11時許總算將火勢完全撲滅，殘火處理完畢。南市府提供

