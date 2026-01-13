悶聲發大財！拒網路行銷仍熱賣 陸老干媽年營收逼近245億元

大陸貴州官方年終盤點顯示，老干媽（老乾媽）2024年營收接近54億元人民幣（約245億元新台幣），已連續3年實現正成長，逼近2020年54.03億元人民幣的歷史高峰。馬上贏數據則顯示，2025年第3季中式調味醬類目中，老干媽穩居第一，在市場份額前5名的單品中獨占3席。這個拒絕直播帶貨、不打廣告的大陸國民辣醬品牌，以極度低調的經營策略持續鞏固市場地位。

老干媽2024年營收接近245億元。 （圖／翻攝《新浪財經》）

綜合大陸媒體報導，老干媽2022年至2024年營收分別為52.6億元人民幣（約239億元新台幣）、53.81億元人民幣（約244億元新台幣）和53.91億元人民幣（約245億元新台幣）。創辦人陶華碧已近80歲，至今仍時常出現在生產一線。相比虎邦、飯爺、川娃子等競爭對手在各大平台猛烈曝光以維持銷量，老干媽卻主動選擇退出網路、大幅減少行銷。

2014年，陶華碧逐漸退居二線，將企業交由兩個兒子管理，大兒子李貴山負責銷售，二兒子李妙行主抓生產。接班人為降低成本，將部分貴州辣椒換成成本更低的河南辣椒，引發「老干媽不好吃了」的質疑聲浪。貴州辣椒特別是遵義辣椒，被視為老干媽風味的靈魂所在。

陶華碧已近80歲，至今仍時常出現在生產一線。 （圖／翻攝《新浪財經》）

貴州辣椒的高品質源於地理條件。平均海拔約1100公尺的山地，丘陵河谷交錯形成天然隔離，病蟲害難以蔓延。少日照、高濕度的氣候利於礦物質吸收，冬暖夏涼、日夜溫差大的特點，讓風味物質得以充分累積。陶華碧早年深入研究各地辣味差異，發現貴州油辣椒的工藝能激發出更醇厚、普適的香氣，既保有辣椒本味又不會太辣，能適配南北方味蕾。

這場風波反映了二代管理者在經營理念上的偏差。自2016年起，老干媽營收規模開始逐年下滑，從45億元人民幣（約204億元新台幣）降至2018年的43億元人民幣（約195億元新台幣），增長陷入停滯。2019年，已72歲的陶華碧回歸一線，全面恢復貴州優質辣椒原料，即便成本上升也在所不惜。陶華碧對品質要求極為嚴格，曾有一批產品風味出現微小偏差，隨後約500噸、價值上百萬元的產品被全部銷毀。

貴州辣椒的高品質源於地理條件。 （圖／翻攝《新浪財經》）

老干媽副總經理李鑫2024年接受貴州當地媒體採訪時表示，2000年老干媽就開始醞釀進軍海外市場，截至當年產品銷往全球超過160個國家和地區，海外市場在2023年同比成長約30%，成為業績反彈的重要支撐。

《界面新聞》分析指出，老干媽決定退出網路行銷，原因之一可能是線上營銷投入產出比不高。媒體援引灰豚數據顯示，2022年7月至10月間，老干媽抖音官方旗艦店新增粉絲數不到5萬，直播銷售額僅80萬元人民幣（約363萬元新台幣）。同樣以香菇醬聞名的仲景食品，2024年曾大力發展抖音等興趣電商通路，市場推廣費同比大增40.45%，但線上收入同比增長只有29.86%，產出效益不及預期，隔年市場推廣費用同比減少34.47%。

下廚房《2025複合調味品品類報告》顯示，健康概念在用戶購買辣椒醬時關注較弱。報告推測，由於口味至上，辣椒醬要想好吃，油是必不可少的原料，用戶會為了口味自動弱化健康需求。社群媒體上有網友將老干媽與可口可樂相提並論，認為兩者都有經典紅色包裝、令人上癮的獨特魔力，以及一成不變傳統配方帶來的熟悉感。

