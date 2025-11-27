悶聲發大財！QuickPay穩居匯款領導地位 統振吃下「千億移工金流」

財經中心／師瑞德報導

在台灣移工人口持續攀升與金融科技應用普及的雙重推力下，統振股份有限公司（6170）正積極推動以移工需求為核心的全方位服務佈局，擴大經營「Q生態圈」的金流、旅運與生活整合能力。於26日受邀參加元大證券舉辦的法人說明會中，統振總經理何明哲指出，公司已從跨境匯款出發，成功切入機票、旅運等移工生活需求場景，逐步打造移工經濟圈的數位金融與實體應用平台，未來潛力可期。

金融科技驅動營收創高 QuickPay穩居移工匯款市場龍頭

統振自2019年啟動金融科技創新實驗，並於2021年取得小額匯兌業務許可（2024年續照通過），旗下QuickPay匯款APP成為台灣移工跨境金流服務的重要入口。隨著品牌聲量提升與匯款場景擴大，2025年第三季合併營收達8.13億元，季增3.57%、年增10.40%，稅後淨利達1.55億元，EPS達1.60元，獲利大幅躍進，主要來自金融科技平台的穩健表現。

何明哲指出，QuickPay藉由平台資訊流、便利商店通路與海外資金池三方整合，可實現30分鐘內匯款到帳，並支援多國語言介面與KYC、AML法遵機制，有效取代傳統地下匯兌的痛點，讓移工用戶能享有更安全、快速、透明的匯款體驗。此服務模式也為統振在台灣移工金融服務市場奠定明確領先優勢。

跨境匯款年推千億元資金 Q生態圈再攻旅運需求

根據金管會與勞動部統計，截至2025年9月底，台灣合法移工人數已達85.9萬人，移工每年匯出資金與在台消費總額上看1,000億元。QuickPay的匯款導流效應亦進一步延伸至「快速購旅行社」與「Q Go App」的旅運布局。公司推出專屬「移工票」服務，結合實名驗證與航班查詢功能，大幅改善過去訂票不透明的市場狀況。

以平均三年返鄉一次推估，每年機票需求超過30萬張。統振運用其在匯款市場建立的龐大會員基礎，成功為機票與旅遊業務導入新客群，強化生態圈內部的互導流通性，成為第二成長引擎。

資安法遵雙軸進化 打造高信賴數位平台

在跨境金流業務高速擴張的同時，統振也強化平台資安防護與風險控管機制。QuickPay採用全時交易監控、異常偵測、資金池調度與駭客攻防演練等多重防線，確保用戶每一筆交易均在高度安全與合規環境下執行。這種「服務＋安全」雙重佈局，也讓QuickPay在移工族群中累積出高度信賴度與使用黏著。

東南亞團隊佈局＋文化在地化 拓展服務精準貼地

面對移工市場擴張與服務多元化，統振已積極強化東南亞人才布局，目前團隊已涵蓋印尼、越南、菲律賓與泰國專業人員，從語言、文化到產品設計皆貼近當地使用者需求，讓服務更具親和力與精準度。未來若印度移工開放，統振也可快速導入語言與系統支援，加速拓展新市場。

未來展望：深化生活場景導流 提升用戶終身價值

統振強調，公司未來將以Q生態圈為核心，串連移工在台生活全軌跡，打造集金流、旅運、通訊與消費於一體的數位平台。藉由強大的會員基礎與場景滲透能力，預計可提高單一客群的終身價值，並擴大整體營收體質，成為台灣移工經濟的數位支柱。

在台灣面臨高齡化、少子化趨勢下，移工人力需求將持續攀升。統振認為，唯有真正理解與服務這群重要人口，並結合科技優勢與在地經營能力，才能在未來移工經濟圈中穩居領導地位。

統振以QuickPay匯款平台為核心，打造涵蓋金流、旅運與生活的Q生態圈，搶攻千億級移工經濟。透過資訊整合、語言在地化與強化資安法遵，穩居移工匯款領導地位，並延伸機票、旅運場景，成為移工全方位數位服務平台。（圖／統振提供）

