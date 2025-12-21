悼余家昶！ 北捷將設紀念碑 桃市府申請入忠烈祠

北捷M8出口旁空地，昨天（20日）晚間法師進行招魂儀式，家屬在後方不停哭泣。（圖／東森新聞）





隨機攻擊事件造成4死，其中57歲余家昶在台北車站M7出口看到張文丟煙霧彈時，隨即上前阻止，卻不幸遭反刺身亡。而他的友人分享，10年前鄭捷案時，余家昶就說過一定會挺身而出，不敢置信他真的英勇上前，認為他的義行應該被宣揚，值得入祀忠烈祠。

北捷M8出口旁空地，昨（20）日晚間法師進行招魂儀式，家屬在後方不停哭泣，希望勇敢的英雄余家昶記得跟親愛的家人回家。

獻花民眾：「我（送上）親手寫的卡片，就是我很感謝余先生他見義勇為，沒有讓災難變得更嚴重。」

寫下卡片表達感謝，民眾受訪不停哽咽，淚水在眼眶徘徊，不敢想像要是沒有余家昶限制張文第一波行動，恐怕會有更多人員傷亡。

獻花民眾：「能捨己為人這件事情，就是在這個世界這麼紛亂，還能真的有人願意告訴我們，這個世界還是很值得我們繼續努力成為一個良善的人，因此很感謝他。」

就連來自香港的民眾聽見消息也到現場致意，覺得余家昶的犧牲讓人不捨，但也應該要先保全自身。

獻花香港遊客：「不是他的話，可能那個事情會鬧更大，我的認知台灣人非常好、非常友善，但是沒想到有發生這個事情，覺得難過。」

而就有余先生的友人澄清，今年57歲的余家昶並非保全人員，但是一直以來都是見義勇為的英雄。過去10年前鄭捷案時，就曾說過若再次發生，一定會挺身而出，不敢置信他真的這麼做了，覺得余家昶的犧牲值得進入忠烈祠。

除了有人建議讓余先生入祀忠烈祠之外，也有人提案，或許北捷可以設置一個像台鐵一樣，紀念過去拯救落軌孩童而犧牲士兵一樣的紀念碑，讓民眾可以感念余先生的英勇事蹟。

民眾：「需要讓他進入忠烈祠，因為他畢竟是為這個社會來挺身而出，（或是設立）一個紀念碑。」

對此，台北市長蔣萬安回應，將協助余家昶入祀忠烈祠，而且除了北捷規劃提供給家屬的500萬元補償金之外，北市府也會額外給予600萬元撫卹金。只是即便拿到再多的錢，英勇犧牲的余先生再也回不來，終究是家屬心中的痛。

