悼余家昶！捷運設紀念碑 蔣萬安：協助入忠烈祠

57歲余家昶第一時間試圖阻擋張文卻不幸犧牲，他的朋友不捨說，這種義行應該被宣揚值得入忠烈祠。（圖／東森新聞）





北市隨機攻擊發生時，大家在逃卻有英勇的英雄想上前阻止！57歲余家昶第一時間試圖阻擋張文卻不幸犧牲，他的身分一度傳出是保全，但他的朋友澄清，曝光余家昶其實是理財專家，張文當時拖著裝有多枚汽油彈的行李箱準備縱火，余家昶見義勇為上前制止，導致行李箱意外燃燒，張文無法取出汽油彈，阻止台北車站會有更大的傷亡，余家昶的朋友不捨說，這種義行應該被宣揚值得入忠烈祠。

北捷M8出口旁空地，20號晚間法師進行招魂儀式，家屬在後方不停哭泣，希望英勇的余家昶，記得跟親愛的家人回家。

57歲的余家昶英勇阻止歹徒而犧牲，讓不少民眾都感到相當不捨，自發性來到現場獻上花束和卡片致意，而就有民眾分享，當時他人就在M7出口，如果不是他的見義勇為，恐怕會造成更大規模的傷亡。

獻花民眾：「我(送上)親手寫的卡片，就是我很感謝余先生他，就是見義勇為，沒有讓災難變得更嚴重。」

寫下卡片表達感謝，民眾受訪不停哽咽，淚水在眼眶徘徊，不敢想像要是沒有余家昶限制張文第一波行動，恐怕會有更多人員傷亡。

獻花香港遊客：「不是他的話可能那個事情會鬧更大，我的認知台灣是人非常好非常友善，但是沒想到有發生這個事情，覺得難過。」就連來自香港的民眾，聽見消息也到現場致意，覺得余家昶的犧牲讓人不捨，但也應該要先保全自身。

就有余家昶的友人澄清，今年57歲的余家昶並非保全人員，但是一直以來都是見義勇為的英雄，覺得余家昶的犧牲值得進入忠烈祠。

除了有人建議讓余家昶入祀忠烈祠之外，也有人提案或許北捷可以設置一個像台鐵一樣，紀念過去拯救落軌孩童而犧牲的楊榮華上兵，一樣的紀念碑，讓民眾可以感念余家昶的英勇事蹟。

也有人提案或許北捷可以設置一個像台鐵一樣，紀念過去拯救落軌孩童而犧牲的楊榮華上兵，一樣的紀念碑。（圖／翻攝自threads）

民眾：「需要讓他進入忠烈祠，因為他畢竟是為這個社會來挺身而出，(或是設立)一個紀念碑。」

對此，蔣萬安回應，台北市政府會頒予褒揚狀給余家昶，也會協助向中央申請褒揚令，並希望余先生能夠入祀忠烈祠，此外，北捷也會選擇在捷運站適合的地點設立紀念牌，肯定並且對於余家昶見義勇為的行為表達最高敬佩。

而除了北捷第一時間，規劃將提供給家屬的500萬元補償金之外，台北市長蔣萬安也宣布會再額外600萬的撫恤金，只是即便拿到再多的錢，英勇犧牲的余家昶再也回不來，終究是家屬心中的痛。

