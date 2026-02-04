悼前夫袁惟仁遭酸「生前陪伴才重要」 陸元琪21字反擊

袁惟仁在2日被證實病逝的消息，前妻陸元琪也寫下長文曝光心聲。（圖／翻攝自陸元琪、袁惟仁臉書）





音樂人「小胖老師」袁惟仁在2日傳出病逝的消息，家屬悲痛證實噩耗，除了一雙兒女紛紛發聲外，前妻陸元琪也寫下長文曝光心聲，更感嘆「究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣…」但有網友認為生前的陪伴才重要。對此，陸元琪以21字回應了。

袁惟仁與陸元琪在2016年離婚，女方曾公開坦言袁惟仁對婚姻不忠，雖然當年分得不愉快，但得知袁惟仁離世的消息，陸元琪還是忍不住落淚，並向袁惟仁道歉，坦言離婚後的生活艱難，為了維持收入，她上節目說出兩人之間不愉快的事情，讓袁惟仁背負罵名，「在這裡我誠懇的跟祢道歉，希望祢能理解我當初的難。」

陸元琪也衷心感謝袁惟仁留下一對子女給他，「所有的怨，早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號。」貼文曝光後，不少人留言替她加油打氣，不過有網友表示「生前能好好陪伴才是最重要的。人走了，說在（再）多也不如在世時後（候）的陪伴、照顧」，陸元琪也忍不住回應，「妳來走一次我的人生後，再來看看要不要說這句話。」



