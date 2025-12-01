悼念之後的思索與寄望──漫談醫師作家陳耀昌與《島之曦》
⊙李志銘
海與陸又恢復了平靜，然而，歷史從此改變。改變歷史的人，則有多人埋入了地下，或沉入海底。
──陳耀昌《福爾摩沙三族記》第43章「北線尾」
2025年11月中，網路社群媒體突然驚傳醫師作家陳耀昌辭世的消息，一時之間引發社會關切，各界人士（包括文學、歷史、社會、影視等諸文化領域）紛紛為文悼念。
概觀而論，在醫學史上，陳耀昌的地位無可撼動，被譽為「台灣骨髓移植之父」。他於1983年完成台灣第一例骨髓移植手術，不僅建立了台灣的骨髓庫基礎，更推動了後來幹細胞研究與再生醫療的發展。除了臨床技術，他也致力於法規與制度的建立，包括2005年推動《法醫師法》三讀通過，創立台大法醫學研究所，提升了台灣法醫的專業地位與人權保障；晚年則擔任衛福部漢生病病患人權保障小組召集人。
在文學創作上，陳耀昌醫師在60歲後才開始提筆寫小說，透過「用小說填補台灣歷史的空白」的初衷理念，陸續創作出《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》、《島之曦》等作品，其影響力完全不亞於專職作家。一般評論者大多肯定他「考據嚴謹」的寫作態度。雖然有文學界專業人士曾指出其作品在寫作技法上較偏向大量剪裁史料的歷史敘事，針對人物形象和動機的描寫較為薄弱，且從其血液醫學知識發展出「原漢和解」的族群觀念，卻也因此陷入「血緣論」的迷思中，但普遍公認他對於「台灣歷史意識的喚醒」有著巨大貢獻。
除了橫跨醫學、文學方面的成就之外，我個人認為陳耀昌醫師最特出之處，在於他的個性喜歡跟人接觸互動同時也善於交際，因此往往能夠將自身對於文學創作和歷史考據的那股熱情感染給與他合作共事的人們。正如林芳玫教授在臉書貼文所言極為貼切：「他還是有很多時間可以呼朋引伴，召集學界或文學圈的人共聚一堂」、「把跨領域的諸多學者、專家、作家連結在一起，推動台灣醫學、歷史、文學社群，以集體的方式，共同成長」。
從文學政治的社會學視角來看，陳耀昌醫師堪稱當代台灣極具代表性的「文史運動家」（有別於從事政治改革的「社會運動家」），以及戮力推展文學、歷史等跨領域文化政治的「媒合者」（Deal Maker）。
革命與藝術的交織：作為影視化改編的潛力故事
陳耀昌醫師曾說，他的告別式要放作曲家拉威爾（Joseph Maurice Ravel）作品〈波麗路〉（Boléro）。
相較於他最初心心念念「要為原住民發聲」的首部歷史小説《福爾摩沙三族記》，抑或改編成影視劇《斯卡羅》、因其小說與史實的爭議觀點而引發廣泛關注的《傀儡花》，我私心偏好他以上世紀1920、30年代台灣社會運動家盧丙丁（1901〜？）與聲樂家林氏好（1907〜1991）這對走在時代前端的夫妻作為故事主角，全書展現「台灣女性自覺意識」與「台灣流行音樂暨社會運動史」相互交織、至今仍鮮少引起媒體討論的《島之曦》。
小說中不僅重現了1930年代台灣流行歌曲唱片工業的「黃金時代」，特別是「古倫美亞唱片」（Columbia Records）的歷史場景，娓娓講述林氏好與當年台灣樂壇兩大傳奇人物─作曲家鄧雨賢與作詞家周添旺的合作，於1933年灌錄發行了78轉留聲機曲盤《月夜愁》。該唱片由鄧雨賢擔綱編曲、周添旺填詞，並交由林氏好演唱。林氏好也因此成為台灣第一代受過聲樂訓練的流行歌手（女高音）。書中呈現了她如何將西洋美聲唱法融入台語流行歌，與當時「古倫美亞」旗下另一位知名歌手「純純」（1914〜1943）的歌唱風格有所區別。
除此之外，作者亦更多著墨於林氏好與丈夫盧丙丁的互動，這亦是全書最動人也最心酸的互動線。盧丙丁身為台灣文化協會與台灣民眾黨的社運健將，卻不幸罹患「漢生病」（俗稱痲瘋病）。在林氏好音樂生涯初期，盧丙丁雖然投身激烈的社會運動，卻非常支持妻子的歌唱事業。極具才華的他，甚至曾將中國民謠〈太湖船〉填詞改編為台語版〈月下搖船〉讓林氏好演唱，展現了這對夫妻在亂世中以藝術相濡以沫的情感。
之後，隨著盧丙丁病情加重，為了不連累林氏好剛起步的歌唱事業、避免社會對痲瘋病患的歧視波及妻小，盧丙丁選擇自我放逐（後被強制收容進樂生院），並主動提出離婚。小說中深刻描寫了林氏好在「錄製唱片的光鮮亮麗」與「丈夫重病被隔離的陰暗痛苦」之間的內心撕裂。她唯有靠著歌唱，遂將對丈夫的思念轉化為奉獻藝術的動力。
陳耀昌醫師透過這些互動描寫，投射出當時台灣的兩道曙光：盧丙丁代表的政治與社會運動之光（雖因病殞落），以及林氏好代表的藝術之光（透過唱片與歌聲流傳後世）。她從一位革命家的妻子，轉變為獨立的藝術家，在古倫美亞唱片的錄音室裡，唱出了屬於台灣人的哀愁與希望。
私以為《島之曦》其實是蠻適合改編為電視劇的一部歷史小說，據聞陳耀昌醫師生前也曾構想過《島之曦》的影視改編計畫，只可惜天不假年，今後或許可再繼續推動，令其島嶼晨光的時代精神再度重現。
窺見《島之曦》小說中的「滿州國」台灣人足跡
來到小說末段，林氏好在丈夫盧丙丁失蹤後，為了擺脫在台灣身為「殖民地二等公民」的壓抑氣氛，以及尋求更廣闊的藝術發展空間，於1940年代（二戰末期）決定帶著一家人前往當時被許多台灣人視為「新天地」的滿洲國（今中國東北），並擔任「新京交響樂團」的專屬歌手。
透過林氏好移居滿洲國的這段經歷，《島之曦》呈現了日治末期台灣人──1932 年日本扶植下的「滿洲國」成立，由於當時提供較高的薪資待遇和更好的就業機會，讓不少台灣人選擇前往。據統計，1930年代，超過5000名台灣人基於求職、求學、依親、商貿等因素而遠赴東北滿洲國打拼，這段歷史因涉國族認同，後來鮮被提及──為了尋求尊嚴與出路，紛紛離鄉背井前往中國東北發展的歷史切片。小說與相關歷史背景也觸及了當時在滿洲國活躍的其他台灣人，包括歷史上擔任滿洲國外交總長的謝介石、長老教會的陳嘉音醫師、在新京醫科大學任教（後來擔任長春台灣省同鄉會長）的郭松根等。書中描繪了他們在那裡相對優越但依然漂泊的處境，以及這段經歷如何影響了他們戰後的命運。
旅居滿州國期間，林氏好不僅在當地演唱，還組織歌舞團進行巡迴表演。隨之更接觸了中國的流行音樂文化，並開始學習並演唱「國語（華語）」歌曲。這段經歷成為她後來在1945年二戰結束、國民政府接收台灣後，能夠迅速適應新政權語言政策（從日語轉向華語）的關鍵因素。小說以此暗示了台灣人在不同政權交替下的生存智慧與文化韌性。
小說結尾處，作者特別安排了一個極具象徵意義的場景。林氏好在滿洲國的一座劇場裡，於夢境（或幻覺）中看見了失蹤已久的丈夫盧丙丁。兩人在滿洲國的時空下「重逢」，聆聽著台灣歌謠。這象徵了兩人雖然在現實中因政治迫害與疾病而分離，但在精神與文化認同上依然緊密相連，同時也寄託了作者對那個時代台灣知識份子命運的撫慰。
作者為作家
看更多思想坦克文章
高市早苗逆襲：戰略清晰，責任才會清晰
台灣如何反制中國武器化「反歧視」
其他人也在看
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 19 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變
布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變造咖 ・ 14 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 1 天前
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 21 小時前
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
許瑋甯婚後首發文！曬「婚禮內場夢幻照」感性告白：一切都很美好
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人於2021年低調登記結婚，今年喜迎愛子Ian，幸福家庭令人稱羨。兩人28日於台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光熠熠、浪漫滿溢。婚禮結束三天後，許瑋甯也終於在社群平台公開分享這場夢幻婚禮的片段，讓外界再次感受這份溫柔與喜悅。中時新聞網 ・ 10 小時前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白紗睡衣太撩！李雅英曬「絕美薄紗美照」網一看掀暴動：真的有天使
富邦啦啦隊韓籍成員李雅英擁有亮麗的外貌，來台發展後圈粉無數。她於今（1）日在個人IG上傳一組穿著白色薄紗天使裝的美照，並用韓文寫下「因為現在是12月」，立刻吸引大批粉絲留言互動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 1 天前
袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況
根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...CTWANT ・ 2 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
楊祐寧「居家坐牢」太痛苦！視訊喝酒求生 劉以豪自曝低潮
楊祐寧「居家坐牢」太痛苦！視訊喝酒求生 劉以豪自曝低潮EBC東森娛樂 ・ 1 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 1 天前