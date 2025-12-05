悼念也不行？學生會貼標語哀悼宏福苑罹難者 遭香港浸大封殺！無限期停運

香港浸大學生會貼大字報悼念大火罹難者，遭校方圍封。（翻攝自Threads @water.automoney）

香港上週發生宏福苑五級大火造成嚴重死傷，全港悲慟，港府雖表示會全面究責，但對於民間的問責聲浪卻嚴加控制。近日浸會大學學生會在校內貼了數張大字報標語，哀悼大火的罹難者，未料竟被校方圍封，隨後學生會又收到校方通知，要求收拾物品、撤出辦公室，無限期暫停營運。

不能悼念罹難者？ 浸大學生會標語遭校方圍封

據報，浸大學生會2日在校內公布欄的學生會告示板上，貼了幾句大字報標語，內容包括：「沉痛哀悼宏福苑大火死者」「WE ARE HONGKONGERS」「懇請政府從善如流 回應公眾需求」「公義得到伸張」，但很快就被校方以「水馬」（路障護欄）圍起封鎖。

廣告 廣告

學生會進一步遭停運！ 校方理由這樣說

然而浸大校方並未說明，為何要圍封這些大字報標語。不僅如此，浸大學生會更突然在4日接到通知，被要求停運。有媒體詢問校方，停運的決定是否與貼大字報有關？校方沒有正面回答，僅稱學生會只有小部分是浸大學生，並指他們沒有遵守大學規章。

學生會恐消失！ 三點反擊校方：巧立名目

浸大學生會今（5日）凌晨發文進一步說明表示，校方4日晚間7點突然通知，決定無限期暫停學生會的營運，並將接管辦公室及告示板等空間和設施，要求幹部收拾物品，限時在6日下午撤出空間。

學生會對於這個決定表示強烈譴責，並做出3點聲明回應。第一、校方質疑學生會人數過少、缺乏認受性（合法性），但他們指出這是因為校方4年前停止代收會費，因此造成會員大幅減少；第二、校方質疑學生會沒有為學生提供福利，他們責列出本年度的相關活動，反指校方這幾年一再經營不善為由收回他們的空間、削弱服務學生的能力；第三、校方質疑學生會不遵從學校指引，尤其在財務管理方面，他們也說今年以和校方開會討論達成共識、做出改進，並非無意遵守校方指引。

學生會痛批校方的指控毫無事實根據，純粹巧立名目，不但否定學生會幹事的努力付出，更沒有為同學福利權益著想。

棒打出頭鳥？ 中共和港府嚴控民間問責

宏福苑惡火奪走159條人命，數以千計的居民無家可歸，這場火也燒出了香港的消防安全問題，香港特首李家超已宣布成立由法官主持的獨立委員會進行調查，不過對於民間的質疑聲浪，當局卻強制噤聲，北京駐港國家安全公署甚至稱是有「反中亂港分子」在散播不實訊息、抨擊特區政府。

政黨「民協」主席廖成利在內的香港民間人士原計要針對消防與救災等問題召開記者會，也突然被當局喊卡。《紐時》報導，在2019年反送中運動後，北京在香港建立起國家安全體制，被他們認為有損中國或香港利益的任何行為，都被視為犯罪，甚至假設由悲劇引發的集會，可能演變成集體行動，因此他們要在這個火苗燎原之前就先一步撲滅，避免政治上的危險，任何人只要試圖冒出頭，就會遭到打擊。

更多鏡週刊報導

中國網軍全現形！Threads一招查看帳號IP國家 17萬訂閱YTR也被抓包了

一年到中國唱8次！日本女團廣州演唱會突喊卡 主唱無奈：粉絲都哭了

香港大火／賭一把成功逃生！8分鐘驚險畫面曝 生還住戶：再猶豫3分鐘就GG