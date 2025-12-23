悼念余家昶英勇抗歹徒 北捷M7出口設悼念牆

▲余家昶在北捷制止張文犯案罹難，民眾到案發地獻花哀悼。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 捷運台北車站、中山站19日晚間發生隨機攻擊案，造成4死11傷，家住桃園的余家昶制止張文投擲汽油彈行為，卻遭張文用利器刺殺，成為首位遇害者，但也因為他英勇挺身而出，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。民眾自發到事發的台北捷運事發處獻花。北捷公司今（23）日表示，為對1219不幸事件中，余先生見義勇為挺身制止的行為表達最高感佩，台北捷運公司在紀念碑設置之前，25日將先於捷運台北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆，並配合毗鄰商場開幕，整體規劃獻花空間。

捷運公司表示，配合悼念牆施作期程，及毗鄰商場開幕前施工圍牆變動，台北捷運公司特別在23日晚間，邀請教會到現場獻唱聖歌，在充滿力量與盼望的歌聲中，將現行的獻花空間進行適度調整。同時在悼念牆25日設置前，在現有牆面上增設臨時留言板，供民眾表達對余先生的心意。對於悼念牆的設計，以及車站現場空間調整的考量，台北捷運公司已先向余先生家屬說明，家屬表示感謝與理解。

在12月19日發生不幸事件後，許多民眾在捷運台北車站B1層店鋪裝修的施工圍牆邊，自主獻上鮮花表達心意。台北捷運公司徵求店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司的支持，將會在通往M7出口店鋪的2面施工圍牆上，設置暫時性的悼念牆。捷運公司指出，暫時性的悼念牆25日即會設置，悼念牆上規劃有留言板，也設計了線上留言區，讓民眾寫下想向余先生說的話。

捷運公司特別提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，不要再擺放飲料、食品等物品；即日起，除持續由車站人員定時巡查維護外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存；若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管或處理，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反相關事項者將立即報警。

台北捷運公司對於余先生的義行極為感佩，除表達最高敬意，事件之後隨時與家屬保持聯繫。希望前來致意的民眾，配合場地的維護規定，共同守護這個屬於大家的園地。

▲台北捷運公司特別在23日晚間，邀請教會到現場獻唱聖歌，在充滿力量與盼望的歌聲中，將現行的獻花空間進行適度調整。（圖／記者呂炯昌攝）

▲台北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆。

