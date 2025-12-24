悼念余家昶！台北車站設臨時悼念牆 北捷籲勿擺放飲料、食品

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

台北市19日發生隨機傷人事件，27歲張文在北捷台北車站、中山商圈一帶投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成4死11傷。57歲的余家昶當時挺身而出，試圖阻止張男犯案，不幸遭刺身亡。事發至今已過5天，不少民眾陸續前往台北車站事故地點獻花悼念。考量該區通道空間狹小，北捷今（24）日表示，將調整現行獻花動線，並設置臨時追悼牆，妥善規畫悼念空間。

北捷台北車站將設置臨時悼念牆及留言板，供民眾寫下想對余家昶說的話。（圖／記者盧逸峰攝）

北捷指出，為表達對余家昶見義勇為精神的敬意，已徵得店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司支持，將於通往M7出口店鋪的兩面施工圍牆上，設置暫時性悼念牆。悼念牆除規畫留言板，供民眾寫下想對余先生說的話外，也同步設計線上留言區，讓無法到場的民眾表達哀悼與思念。

先前民眾自發獻花的區域較為狹小，北捷也特別提醒民眾，希望獻花區只要放置花束，不要再擺放飲料、食品等物品；即日起，除持續由車站人員定時巡查維護外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存。



北捷強調，若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管或處理，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反相關事項者將立即報警。

